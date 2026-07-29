חייל ביחידה מסווגת נאשם בניסיון להעביר מידע לאיראן

בית המשפט התיר היום (רביעי) לפרסם כי פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי ששירת בשירות סדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. הוא נאשם במגע עם סוכן חוץ ובניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב.

כתב האישום הוגש כבר ב־16 ביולי לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אך על הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף. כעת צמצם בית המשפט את הצו והתיר לפרסם מידע מוגבל על החקירה ועל החשדות המיוחסים לנאשם.

מחקירה משותפת של ימ"ר ארזים באגף החקירות והמודיעין של המלמ"ב במשרד הביטחון ושל שירות הביטחון הכללי, עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כאיש מודיעין איראני.

לפי הפרטים שהותרו לפרסום, בשלב מסוים התבקש הנאשם לסייע בגיוס חייל לצורך יצירת קשר עם אותם גורמים. בעקבות החקירה הוחלט להעמידו לדין בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב.

זהותו של הנאשם, זהותם של יתר המעורבים ופרטים נוספים הנוגעים לחקירה נותרו חסויים תחת צו איסור הפרסום. בשל כך, לא ניתן לפרסם בשלב זה מידע נוסף על היחידה שבה שירת, על תוכן הקשר או על הידיעה שלפי האישום ניסה למסור.

בעקבות הפרשה שבו שב"כ, המלמ"ב, צה"ל ומשטרת ישראל והזהירו את אזרחי המדינה מפני יצירת קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ועם אנשים שזהותם אינה ברורה.

"אנו קוראים לאזרחים לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל קשר חשוד או חריג", מסרו גופי הביטחון.

התיק מטופל מטעם פרקליטות המדינה בידי עורכת הדין אירנה אינברג ממחלקת הסייבר. ההליך יתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תחת המגבלות שנקבעו בצו איסור הפרסום.