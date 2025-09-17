"לחץ עצום, צעקות, איומים – ואז התקף לב": כך תיאר איש מכירות בחברת הייטק את מה שעבר עליו, בתביעה שהגיש לבית הדין לעבודה בתל אביב. האיש, בן 56, טוען כי חווה אוטם שריר הלב בעקבות שיחה מתוחה במיוחד עם לקוח מרכזי בהודו – וביקש שביטוח לאומי יכיר בו כנפגע עבודה.

השופטת רעות שמר בגס קיבלה את טענתו כי התרחש "אירוע חריג בעבודה", וקבעה כי יש למנות מומחה רפואי שיבחן האם אכן קיים קשר סיבתי בין השיחה המתוחה לבין ההתקף.

השתלשלות האירועים

לפני ארבע שנים, בספטמבר 2021, ניהל התובע שיחה עם בעלי מפעל הודי גדול, שרכש מערכת בשווי כ־140 אלף דולר.

הלקוח טען שהמערכת אינה תקינה, איים לבטל את העסקה – ואף הזהיר כי יתבע את מנהל המכירות אישית. האיש סיפר כי חש לחץ כבד בחזה וקושי לנשום, תחושות שהלכו והתגברו לאחר שנחשף גם להתכתבויות פנימיות שבהן הוזכרה פרשת התקלות. ימים ספורים אחר כך הוא התמוטט, ואובחן לראשונה בחייו עם אוטם בלב.

"אדם רגוע מטבעו"

בפסק הדין הדגישה השופטת כי מדובר באירוע יוצא דופן, והצביעה על שלושה מאפיינים שהופכים אותו לחריג: ראשית, זהות הדובר – בעלי החברה הזרה בעצמו; שנית, העובדה כי מעולם לא נדרש טיפול כה קיצוני מול לקוחות החברה; ושלישית, ההאשמות האישיות כלפי התובע. בנוסף, עדים העידו כי האיש, הידוע כאדם רגוע ושקט, יצא מגדרו ונשמע נסער עד כדי כך שצעקותיו חלפו מבעד לקירות המשרד.

המחלוקת

ביטוח לאומי טען כי לא מדובר באירוע נקודתי אלא במתח מתמשך, ולכן אין להכיר בו כפגיעה בעבודה. אולם השופטת חלקה עליו: "מדובר באירוע יוצא דופן וחריג, הן מבחינת החברה והן מבחינה אישית עבור התובע".

בשלב זה הורתה על מינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, שיקבע האם אכן קיים קשר בין השיחה הטעונה להתקף הלב. אם חוות הדעת תהיה חיובית – סביר כי האוטם יוכר רשמית כתאונת עבודה.

