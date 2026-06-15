חקירה באזהרה: ברקוביץ' נחקר במשטרה בעקבות התיעוד שחולל סערה

אייל ברקוביץ ( צילום: פלאש 90 )

בשעות אלו נחקר המגיש אייל ברקוביץ' באזהרה בתחנת המשטרה, בעקבות תקרית חריגה שהתרחשה באולפן ערוץ 13 ועוררה סערה ציבורית רחבה. במקביל, עוכב שוב לחקירה פעיל הימין מרדכי דוד, לאחר שחסם את המגישה לוסי אהריש ובעלה צחי הלוי ביציאה מבית המשפט.

על פי הנמסר ממקורות במשטרה, ברקוביץ' זומן לחקירה בעקבות עימות פיזי שהתרחש במהלך שידור חי באולפן חדשות 13. במהלך ראיון עם חבר הכנסת צבי סוכות, שלף ברקוביץ' פאצ'ים עם כיתובים פרובוקטיביים וניסה להצמידם בכוח לחליפתו של חבר הכנסת, תוך שהוא קם ממקומו ומתקרב אליו פיזית.

ברקו וחה"כ סוכות - צילום: באדיבות חדשות 13 ברקו וחה"כ סוכות | צילום: צילום: באדיבות חדשות 13 10 10 0:00 / 1:12

מרדכי דוד עוכב שוב לחקירה כתב אישום חמור הוגש נגד 17 אנשי 'הפלג' שפרצו לבית קצין המשטרה הצבאית הראשי משה כהן | 11:12 במקביל לחקירת ברקוביץ', עוכב שוב פעיל הימין מרדכי דוד לחקירה במשטרה. הפעם, העיכוב בא בעקבות אירוע שבו חסם את לוסי אהריש ובעלה צחי הלוי ביציאה מבית המשפט. כזכור, אהריש היא עדת התביעה המרכזית בתיק 1000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זו לא הפעם הראשונה שדוד נחקר בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר נחקר באזהרה, לבקשת הפרקליטות, בחשד לביצוע עבירות של הסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור. החשדות נגדו גובשו בעקבות התקרית שבה חסם את נתיב נסיעתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק.

פעיל הימין מרדכי דוד חוסם את רכבו של אהרן ברק ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

גורמים במערכת אכיפת החוק מסרו כי לדעתם קיימת בתיק תשתית ראייתית מוצקה ומספקת לצורך הגשת כתב אישום נגד דוד. בשבועות הקרובים צפויה הפרקליטות לבחון את חומרי החקירה ולגבש החלטה סופית בעניין.

יצוין כי דוד חסם בשבוע שעבר את רכבו של ברק בעת שזה יצא מאירוע צבאי, וכינה אותו בין היתר "חמינאי". בהמשך השבוע גם חסם לזמן מה את רכבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שגם העיד בסוף השבוע כנגד דוד.

תלונה נוספת נגד דוד

במקביל לחקירות, הגישה הדס קליין תלונה נוספת במשטרה נגד מרדכי דוד. על פי הדיווח, התלונה הוגשה בעקבות אירוע שהתרחש בתל אביב, במהלכו תועד דוד רודף אחרי קליין ברחוב. לפי הדיווח, דוד רדף אחרי קליין ברחוב, צעק לעברה וניסה להתקרב אליה פיזית במהלך האירוע.

דוד פרסם בחשבון ה-X שלו הכחשה נחרצת. "הנבלות כבר התחילו להריץ את השקר הממוצא שתקפתי את הדס קליין ודחפתי אותה ושקיללתי אותה ואת חבריה", כתב. "הם שוכחים שאצלי הכל מצולם מהצד, ורואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה".

המשטרה צפויה לבחון את התלונה ואת נסיבות האירוע המדויקות. עדכונים נוספים בהמשך.