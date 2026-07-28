בפעם השנייה בתוך פחות מחודש ימים נופצה הלילה (בין שני לשלישי) דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב. אדם רעול פנים הגיע למקום בשעות הלילה המאוחרות, ניפץ את דלת הזכוכית ונמלט מהמקום. כוחות משטרה הוזעקו לזירה ופתחו בחקירה.

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שמערכת חדשות 12 מותקפת בשבועות האחרונים. לפני כשלושה שבועות, ביום ראשון האחרון, התרחש אירוע דומה כמעט באופן זהה – רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. בנוסף, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה נגד עובדי המערכת.

בתגובה חריפה שפרסמה מערכת חדשות 12 הבוקר, נכתב: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו. זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר".

המערכת הפנתה אצבע מאשימה ישירות כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים". עוד נמסר כי "משטרת ישראל צריכה לפעול מייד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת".

המערכת הבהירה כי למרות האירועים החמורים, היא לא תיסוג: "אנו לא נירתע גם לנוכח החקיקה, ההסתה, והאלימות".

מהמשטרה נמסר: "במהלך סיור שגרתי של ניידות תחנת תל אביב דרום זוהה כי דלת הכניסה לבניין השוכן ברחוב ההשכלה בדרום ת"א ניזוקה.

"בעקבות כך, שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים ותחקור האירוע במטרה להתחקות אחר החשודים במעשה".

יצוין כי גל דומה של אלימות פוקד בימים אלו גם כלי תקשורת נוספים. לפני מספר שבועות נופצה דלת הכניסה למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב, כאשר רעול פנים הטיח לבנים כבדות לעבר דלת הזכוכית.