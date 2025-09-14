בגלל שטיח במלון: רופא שנפצע יקבל פיצוי של רבע מיליון

מכשול מסוכן בכנס מקצועי הסתיים בפסק דין כואב לנתבעים: רופא עור בכיר בן 67, שנפל ונחבל במהלך כנס שנערך במלון "רויאל ביץ'" באילת בשנת 2018, יקבל פיצוי והוצאות בסכום כולל של כ־250 אלף שקל. כך קבעה השבוע השופטת מיכל הירשפלד בבית משפט השלום בירושלים.

האירוע התרחש בערב הראשון של הכנס, לאחר הופעה שנערכה במסגרת התוכנית. הרופא ואשתו עזבו את האולם טרם סיום המופע. בזמן שצעד החוצה דרך המעבר הימני, נתקל בשטיח שבלט מעל פני הקרקע וכיסה חוטי חשמל – ונפל ארצה. כתוצאה מהנפילה נחבל בפניו ובברכו השמאלית. מומחה בית המשפט קבע כי נותרה לו נכות צמיתה בשיעור של 10% (בניכוי שליש בשל פגיעה קודמת).

בתביעתו טען הרופא כי האחריות רובצת על המלון ורשת ישרוטל, לצד חברת "טריפל הפקות" שארגנה את הכנס וחברת הביטוח שלה. הנתבעות, מצדן, התנערו מהאשמה וטענו כי הוא כלל לא נתקל בשטיח אלא ברגלי אדם אחר.

השופטת הירשפלד דחתה את טענות ההגנה וקיבלה את גרסת הרופא: "שטיח מגולגל ובולט מעל פני הקרקע, שהנכנסים והיוצאים עלולים להיתקל בו – במיוחד בחושך – מהווה סכנה של ממש… מדובר במפגע בלתי סביר."

לדבריה, הנתבעות כשלו במילוי חובתן לספק סביבה בטוחה: "ניתן היה לגזור את הכיסוי, לגדר את המקום או להוסיף תאורה – אך דבר מזה לא נעשה."

בסופו של דבר נקבעה חלוקת אחריות פנימית: 70% מהחבות תוטל על "טריפל הפקות" ו־30% על המלון ורשת ישרוטל.

הרופא יקבל 200 אלף שקל עבור נזקיו השונים (כאב וסבל, אובדן כושר השתכרות, עזרת הזולת והוצאות רפואיות), ועוד 47,200 שקל בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דינו.

