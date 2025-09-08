מזעזע: סכסוך בניין על חשבונית אינסטלטור הסתיים בדקירה קטלנית

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב אשקלון בן 35, בגין רצח שכנו על רקע סכסוך שכנים. כך הודיעה היום (שני) הפרקליטות.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד ואדים סיגל מפרקליטות מחוז דרום, בין הנאשם לבין הקורבן נתגלע סכסוך - לאחר שהקורבן הזמין בעל מקצוע לשחרור סתימה וביקש מהנאשם, שכנו, להשתתף בעלות התיקון בסך 50 ₪. השכן סירב לשלם ללא קבלת חשבונית, והקרבן אמר לו כי אם לא ישלם – ייסגרו המים לדירתו.

לאחר שברז המים בדירתו של הנאשם נסגר, הוא סבר כי הקורבן אחראי לכך. הוא ירד לאזור הברזים, פתח את ברז המים לדירתו וסגר את זה של הקורבן. בתגובה התקין הקורבן מצלמה כדי לברר מי סוגר את הברזים.

בסמוך לכך נסגר ברז המים בדירתו של הנאשם. זמן קצר לאחר מכן, בעוד הקורבן מתקין את המצלמה, ירד הנאשם כשהוא מצויד בסכין. בין השניים התפתח עימות שבמהלכו דקר הנאשם את המנוח וניסה לחנוק אותו, בעוד המנוח מנסה להתגונן.

אשת הקורבן, ששמעה את הצעקות, ראתה את הנאשם אף מניף סכין לעבר בעלה. היא מיהרה להפריד בין השניים, יחד עם שכנים שנזעקו למקום - ובמקביל הזעיקה את המשטרה. השכן הפגוע פונה לבית החולים, ושם נקבע מותו.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים, ציין עו"ד סיגל ביחס למסוכנות של הנאשם כי הוא מואשם בעבירה שעונשה מאסר עולם, לאחר שגרם למות המנוח תוך שימוש בנשק קר ובאלימות קשה, במהלך עימות מיותר על עניין של מה בכך – עימות אליו הגיע כשהוא מצויד בסכין.