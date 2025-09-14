מיני דרמה נרשמה בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד: השופטת אפרת פינק גזרה השבוע חמש שנות מאסר בפועל על שוטר לשעבר, שהודה והורשע בעשרה אישומים מתוקנים של עבירות קשות – גניבה בידי עובד ציבור, החזקת תחמושת, סחר בנשק, פגיעה בפרטיות וקשירת קשר לפשע.

בפסק הדין הדגישה השופטת כי לא רק היקף המעשים חמור, אלא גם נסיבותיהם – ניצול התפקיד המשטרתי לצורך פשיעה: "הנאשם פגע באמון שניתן בו, בביטחון הציבור ובשלמות מערכות אכיפת החוק."

על פי כתב האישום, הנאשם גנב מכלולי רובים ותחמושת מתוך תחנות משטרה בהן שירת, מכר אותם לגורמים חיצוניים תמורת אלפי שקלים, והעביר מידע חסוי ממערכות המשטרה למכריו. בנוסף, שלשל לכיסו כספים שהוחזקו בתחנה, השתמש בכרטיס אשראי של שוטר אחר וניסה לבצע רכישות במרמה.

התביעה טענה כי המעשים היו מתוכננים היטב, יצרו סכנה ממשית לשלום הציבור, ואף יכלו להביא לכך שהתחמושת תגיע לידי גורמי פשיעה וטרור. לדבריהם, העבריין היה "הרוח החיה" מאחורי המעשים, ניצל את נגישותו לנשק והניע אחרים לשתף פעולה למען בצע כסף.

מנגד, ההגנה הדגישה את גילו הצעיר, את היעדר עברו הפלילי ואת העובדה שהפסיק את המעשים כשנה לפני חשיפתם. לטענתם, הנאשם שיתף פעולה עם החוקרים, הודה במיוחס לו וחסך זמן שיפוטי, תוך חרטה כנה.

בית המשפט דחה חלק ניכר מטענות ההגנה, אך התחשב בגילו ובנסיבותיו. השופטת כתבה כי למרות שהביע חרטה, הוא "מונע משיקולי רווח ונהג באופן ציני תוך פגיעה אנושה באמון הציבור."

בסופו של דבר נגזרו עליו 60 חודשי מאסר בפועל (בניכוי ימי מעצרו), מאסרים על תנאי נוספים וקנס בסך 10,000 שקלים לתשלום בתשלומים.