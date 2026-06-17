כיכר השבת
עתירה נגד החסינות

דרמה משפטית: לוחם השב"כ שחשפה גוטליב עותר לבג"ץ נגד החסינות

לוחם השב"כ שזהותו נחשפה על ידי חה"כ גוטליב הגיש עתירה לבג"ץ • מבקש לבטל את החלטת הכנסת להעניק לה חסינות דיונית | העתירה: "הפצת תיאוריות קונספירציה שקריות" (משפטי)

טלי גוטליב (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בהתפתחות דרמטית בפרשה שמסעירה את הזירה הציבורית, הגיש לוחם שירות הביטחון הכללי שזהותו החסויה נחשפה על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. העתירה מבקשת לבטל את החלטת מליאת הכנסת להעניק לגוטליב חסינות דיונית מפני העמדה לדין פלילי.

העתירה מגיעה ימים ספורים לאחר שמליאת הכנסת אישרה, בהצבעה של 61 תומכים מול 48 מתנגדים, את בקשת החסינות של גוטליב. ההחלטה התקבלה בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין חשיפת זהותו של איש השב"כ, עבירה שעונשה המרבי שלוש שנות מאסר.

"הפצת תיאוריות קונספירציה שקריות"

לפי העתירה, גוטליב פרסמה ברשת X את זהותו ופרטיו של לוחם השב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, תוך הפצת טענות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה. הפרסום זכה לתפוצה רחבה של מעל 400 אלף צפיות, והעמיד את איש הביטחון ובני משפחתו בסכנה ממשית.

העותר טוען כי החלטת הכנסת להעניק חסינות לגוטליב מנוגדת לחוק שירות הביטחון הכללי, ומהווה תקדים מסוכן המאפשר לנבחרי ציבור לפגוע בביטחון המדינה ובחיי אנשי הביטחון. בעתירה מודגש כי גוטליב חשפה את הזהות החסויה בניגוד לאיסור מפורש בחוק, ותוך כדי הפצת תיאוריות קונספירציה שהוכחשו באופן חד-משמעי.

גוטליב בריאיון ל'כיכר השבת' (צילום: כיכר השבת)

החלטת הכנסת להעניק חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מפני עמידה לדין פלילי, היא שהובילה להגשת העתירה לבג"ץ על ידי לוחם השב"כ שזהותו נחשפה.

מליאת הכנסת אישרה את בקשת החסינות בהצבעה שנערכה ביום רביעי, וזאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגד גוטליב בגין חשיפת זהותו של איש שירות הביטחון הכללי. אישור המליאה הגיע בהמשך להחלטת ועדת הכנסת, אשר אישרה את הבקשה יום קודם לכן (שלישי) ברוב של 11 תומכים מול 3 מתנגדים.

בג"ץשב"כטלי גוטליבחסינותשקמה ברסלר

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