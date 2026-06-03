הקרב המשפטי והיצרי בצמרת שירות הביטחון הכללי עולה שלב: ראש השב"כ המכהן, דוד זיני, פנה הבוקר (רביעי) לבית המשפט העליון בבקשה דחופה להתיר לו להגיש תגובה משפטית לתשובתם של ראשי השירות לשעבר, נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון.

בכתב תגובה חריף, מאשים זיני את קודמיו בתפקיד ואת 186 העובדים והמנהלים לשעבר שהצטרפו אליהם, ב"סירוב מודע" לקיים את פסק הדין ובהפרה מכוונת של החלטת בית המשפט.

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין אוהד שלם, יעקב כרם ואייל דרורי, הודף ראש השב"כ את טענות העותרים כאילו פסק הדין שניתן בעניינו ב-28 בדצמבר 2025 היה "הצהרתי" בלבד או כלל המלצה לא מחייבת. זיני דורש מבג"ץ להפעיל את פקודת ביזיון בית המשפט ולאלץ את העותרים, או את עורכי דינם המחזיקים במסמך, למסור לו לאלתר את רשימת השמות החסויה.

"העותרים מנסים להפוך יוצרות"

בכתב התגובה מבהיר ראש השירות המכהן כי העותרים מנסים להתחמק מחובתם המשפטית באמצעות העברת הנטל אליו:

"העותרים מנסים (ולא בפעם הראשונה) להפוך יוצרות ולהעביר את הנטל אל המבקש שינמק מדוע הוא מבקש לעמוד על קיום פסק הדין, במקום לנמק מהי הנורמה המשפטית בגינה הם מבקשים להפר את פסק הדין. החלטת העותרים להפר ביודעין את פסק הדין ולהימנע ממסירת רשימת העותרים לעינו של ראש השב''כ מלמדת על חשיבות המסירה ומעלה שאלות ותהיות לגבי אופייתה ואמיתות תוכנה."

זיני מדגיש כי לשון פסק הדין של המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, הייתה נורמטיבית וברורה לחלוטין וקבעה כי "אין מקום להותיר על כנה את מגבלת הפרסום על רשימת העותרים, ככל שהדבר נוגע לעיונו של זיני עצמו ברשימה". לשיטתו, הצעה של שופט לנהוג "לפנים משורת הדין" אינה מבטלת את הזכות עצמה: "שורת הדין והמלצת לפנים משורת הדין אינן שתי קביעות סותרות, אלא שתי קומות נפרדות".

נגד מסלול של תקיפה אנונימית

ראש השב"כ מתייחס בכתב התגובה גם לטענת ראשי השירות לשעבר כי הגישו בקשה למחיקת 186 הבכירים מהעתירה ברגע שהבינו שזהותם עלולה להיחשף – בקשה שלטענתם לא הוכרעה. זיני טוען מנגד כי עצם העובדה שבית המשפט לא מחק אותם בפסק הדין והגדיר את הסוגיה כרלוונטית מוכיחה שהבקשה נדחתה.

מעבר לכך, הוא תוקף את עצם הניסיון של הבכירים לשעבר לחזור בהם מההליך ברגע האחרון כדי לשמור על אנונימיות: "בית המשפט קבע בפסק דינו קביעה מהותית ועקרונית שלפיה 'עתירה לבית משפט זה אינה עצומה שניתן לחתום עליה בעילום שם, ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים, מבלי לשאת בהשלכות הדבר'... אם לא כן, היה ניתן להפוך את ההליך השיפוטי למסלול של תקיפה אנונימית: להצטרף לעתירה, להעלות טענות חסויות נגד משיב, וכאשר מתברר כי יש לחשוף את הזהות לטעון כי המחיקה המאוחרת מאיינת למפרע את זכות העיון. תוצאה זו עומדת בסתירה חזיתית להנמקת פסק הדין, ואין לקבלה."

דרישה לסנקציות גם נגד עורכי הדין

בצעד חריג, ראש השב"כ אינו מסתפק בדרישת הסנקציות נגד נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון, אלא מכוון את החיצים גם לעבר באי כוחם ממשרד עורכי הדין איתן פלג (פומרנץ), המחזיקים ברשימה בפועל.

לדברי זיני, עורכי הדין הודיעו למבקש כי הם אינם מייצגים עוד את העותרים (מבלי שהוגשה בקשה רשמית להפסקת ייצוג), אך סירבו להעביר את המסמך. "מקום שבו מי שמחזיק בפועל במסמך נשוא הצו הוא גם מי שביכולתו המעשית לקיים את פסק הדין, אין הוא יכול לחמוק מאחריות בטענה פורמלית של ייצוג בלבד", נכתב בתגובה. על בסיס זה, מבקש דוד זיני מבג"ץ לדחות את עמדת ראשי השירות לשעבר, לקבל את בקשת הביזיון ולהורות על המצאת השמות לאלתר