שופט העליון ח'אלד כבוב הורה היום (ראשון) לרמטכ"ל ולממשלה להגיש עד ה־24 באוגוסט הסבר מפורט על "שיקול הדעת המופעל בקביעת התנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים".

על פי החלטת השופט, על המדינה לפרט בפני בית המשפט כיצד מתקבלות ההכרעות, מי הגורמים המעורבים בתהליך, ובפני מי נדרש הרמטכ"ל להצדיק את החלטותיו. על המדינה להשיב עד לתאריך 24 באוגוסט.

ההחלטה התקבלה לאחר שמטה המשפחות הגיש מחדש עתירה מתוקנת לבג"ץ יחד עם טענה לפיה הממשלה צריכה להסביר מהם השיקולים בבסיס שאלת ההחלטה האם להפסיק את המלחמה או לא.

השופט חאלד כבוב הבהיר בהחלטתו כי העתירה שהוגשה מחדש אינה עוסקת בסוגיה האם בסמכות בג"ץ להורות לממשלה להסכים לעסקת חטופים או שלא, אלא מהות העתירה היא "דרישה מהממשלה לספק הצדקה מפורטת למדיניותה בסוגיית המשא ומתן להשבת החטופים, כדי שזו תעמוד למבחן הציבור" כלשונו.