כיכר השבת
בעקבות עתירת מטה החטופים

בג"ץ לממשלה: "הבהירו את השיקולים בכל הקשור לסיום המלחמה ושחרור החטופים"

בג"ץ הורה למדינה להשיב לעתירת מטה משפחות החטופים, שבה דרשו להבהיר "כיצד ובפני מי נדרש להצדיק את האופן שבו מופעל שיקול הדעת בכל הקשור לקביעת התנאים לסיום המלחמה ולשחרור החטופים המוחזקים בשבי ארגוני הטרור ברצועת עזה" (משפט)

1תגובות
שופטי בג"ץ בדיון | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/FLASH90)

שופט העליון ח'אלד כבוב הורה היום (ראשון) לרמטכ"ל ולממשלה להגיש עד ה־24 באוגוסט הסבר מפורט על "שיקול הדעת המופעל בקביעת התנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים".

על פי החלטת השופט, על המדינה לפרט בפני בית המשפט כיצד מתקבלות ההכרעות, מי הגורמים המעורבים בתהליך, ובפני מי נדרש הרמטכ"ל להצדיק את החלטותיו. על המדינה להשיב עד לתאריך 24 באוגוסט.

ההחלטה התקבלה לאחר שמטה המשפחות הגיש מחדש עתירה מתוקנת לבג"ץ יחד עם טענה לפיה הממשלה צריכה להסביר מהם השיקולים בבסיס שאלת ההחלטה האם להפסיק את המלחמה או לא.

השופט חאלד כבוב הבהיר בהחלטתו כי העתירה שהוגשה מחדש אינה עוסקת בסוגיה האם בסמכות בג"ץ להורות לממשלה להסכים לעסקת חטופים או שלא, אלא מהות העתירה היא "דרישה מהממשלה לספק הצדקה מפורטת למדיניותה בסוגיית המשא ומתן להשבת החטופים, כדי שזו תעמוד למבחן הציבור" כלשונו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הגדול שולט בקטן ארגון דקטטורי נותן הוראות לממשלה נבחרת העם
נועם

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר