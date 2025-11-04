במקביל להיעלמותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי ולהימצאותה בחיים אך ללא מכשיר הטלפון שלה, הערב (שלישי) דווח כי ב-28 באוקטובר 2024, זמן קצר אחרי מעצרו של דובר רה"מ במסגרת פרשת המסמכים המסווגים, ביצע יונתן אוריך איפוס הגדרות יצרן למכשיר.

על פי הדיווח בכאן 11, ב-28 באוקטובר 2024, יממה וחצי אחרי מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, מחק יונתן אוריך את כל המידע מהטלפון שלו וביצע איפוס הגדרות יצרן. לאחר מכן החל אוריך להשתמש במכשיר טלפון אחר, מבלי להעביר את המידע מהמכשיר הקודם.

על פי הדיווח, במשטרה חושדים כי מדובר היה בניסיון לשבש את חקירות "בילד" ו"קטרגייט", אך אוריך טען בחקירתו כי נהג לעשות זאת מדי פעם כדי להימנע מהאזנות וממעקבים. לדברי אוריך, כשעשה זאת כלל לא ידע שפלדשטיין נעצר.

במשטרה הטיחו בו שידע על המעצר וניסה לשבש את החקירה, והדברים עלו גם בשימוע לאוריך שהתנהל ביום ראשון האחרון.