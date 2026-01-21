חצי שנה אחרי הגשת כתב האישום: הבכיר בצמרת המשטרה נחקר שוב

נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי נחקר הערב (רביעי) באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת על קשריו עם מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם. כך דווח ב-ynet.
כזכור, בחודש יולי האחרון, הוחלט להגיש נגד יעקובי כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשה שכונתה "מקורבי בן גביר", בגין עבירות מתחום טוהר המידות, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.
על פי החשד בפרשה, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו - שעוסקת בכך שפעל במכוון כדי למנוע מעצר של פעילי ימין קיצוני שחשודים בטרור לאומני ביהודה ושומרון, בתמורה לקידומו במשטרה.
כבר בפתיחת החקירה, השר בן גביר הודיע כי יעקובי יישאר בתפקידו וכינה זאת "תפירת תיק", אבל נציב השב"ס עצמו רמז בתגובתו הראשונה כי יתפטר אם יוגש נגדו כתב אישום.
