חצי שנה אחרי הגשת כתב האישום: הבכיר בצמרת המשטרה נחקר שוב

נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מגיעה לחקירה בשנה שעברה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי נחקר הערב (רביעי) באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת על קשריו עם מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם. כך דווח ב-ynet.