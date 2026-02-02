כתב האישום נגד 13 מהחשודים במעורבות בהברחת סחורות לרצועת עזה היה אמור להיות מוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע - אך בפרקליטות החליטו לעבור שוב על חומרי החקירה לפני קביעת הסעיפים שבהם אמורים להיות מואשמים החשודים.

בנוסף, בפרקליטות תכננו להגיש הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום גם נגד קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין מעורבות בפרשה, אך גם הליך זה נדחה.

בסך הכול מעורבים בפרשה 16 חשודים. ההליך בעניינם של 13 מהם התנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אך בשל הדחייה בהגשת כתב האישום הועבר לבית משפט השלום באשקלון, שם גם מתנהל ההליך נגד יתר החשודים - בהם קרוב משפחתו של ראש השב"כ. חלק מהחשודים עצורים כבר יותר מ-40 ימים וחלק כ-30 ימים.

הדחייה בהגשת כתבי אישום יוצרת מצב משפטי מורכב, זאת כיוון שנגד 13 מהחשודים כבר הוגשה הצהרת תובע בשבוע שעבר - ועל פי החוק לאחר שעברו חמישה ימים - לא ניתן להשאיר את החשודים במעצר, אלא אם יוגש כתב אישום נגדם. המשך מעצרם, ללא הגשת כתב אישום, יתאפשר רק אם המשטרה תגיש לבית המשפט נימוק שיש בו עניין מהותי.

כזכור, בשבוע שעבר, הותר לפרסום כי נחקרת פרשה ביטחונית רבת מעורבים, אשר לפי החשד העבירו סחורה מישראל לעזה בעבור בצע כסף. אחד מן החשודים הינו קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, אולם לראש השב"כ אין כל נגיעה לחשדות עצמם. בשים לב לקרבה האמורה, חקירת החשוד מתבצעת על ידי משטרת ישראל ולא על ידי השב"כ.