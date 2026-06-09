ו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, חתם היום (ג') על צו מוחלט האוסר על מפלגת הליכוד ועל ראש הממשלה להמשיך ולפרסם סרטון תעמולה מדובר. החלטה זו מגיעה בעקבות קבלת עתירה שהגישה עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" נגד השימוש במחנה הקריה בתל אביב לצרכים פוליטיים.

במוקד הדיון המשפטי עמד סרטון שהופץ בחשבונות המדיה האישיים של ראש הממשלה ב-19 במאי 2026. הצילומים בוצעו בתוך "בית בן-גוריון" ההיסטורי השוכן בלב הבסיס הצבאי המאובטח. לפי טיעוני העותרים, מדובר בהפרה ישירה של חוק דרכי תעמולה (סעיף 2א), המטיל איסור גורף על הפקת רווח פוליטי ומפלגתי באמצעות נכסי מדינה וציבור.

"ניסיון להשפיע על הבוחר"

השופט סולברג קיבל את עמדת העמותה ופסק כי התוכן המופיע בסרטון גולש באופן מובהק לתחום התעמולה האסורה. בנימוקיו הסביר השופט כי המסר שנבחר מציג את פועלו והצלחתו של ראש הממשלה במישור המדיני-ביטחוני, במטרה ישירה ומכוונת להשפיע על החלטת הבוחרים בקלפי.

עוד הדגיש יו"ר הוועדה כי המבנה ההיסטורי בקריה מוגדר כנכס ציבורי-ממלכתי המשויך באופן בלעדי למילוי תפקידו הרשמי של ראש הממשלה. משכך, קבע השופט, חל איסור מוחלט לנכס את המקום או לעשות שימוש בסמליותו ההיסטורית לטובת קמפיין פוליטי אישי.

גישה בלעדית המפרה את עקרון השוויון

אלמנט מרכזי נוסף שהוביל לפסילת המשרת הוא המיקום הגיאוגרפי של אתר הצילומים. בפסק הדין צוין כי מאחר שבית בן-גוריון ממוקם בתוך מתחם צבאי סגור, שלמועמדים ומפלגות אחרות אין כל אפשרות להיכנס אליו, נוצר כאן יתרון גישה בלתי הוגן ובלתי שוויוני עבור ראש הממשלה המכהן.

בעקבות החלטה זו, הפך הצו הארעי לקבוע וגורף. על ראש הממשלה ומפלגתו נאסר להציג את הסרטון בכל פלטפורמה תקשורתית, ובנוסף הם חויבו לשאת יחד בהוצאות המשפטיות של העותרת בסכום של 7,500 שקלים.