נתוני האמת נחשפים: כך תנצחו את בחינת לשכת עורכי הדין

אם אתם נמצאים עכשיו בשיא המרתון לבחינת לשכת עורכי הדין, אתם בטח כבר מוצפים בלחץ, חוסר שינה ומאות שמועות במסדרונות ובקבוצות הוואטסאפ.

אם אתם מתכננים לגשת לבחינה הקרובה, אלו חמשת חוקי הברזל שאתם חייבים להכיר כדי להבין איפה אתם עומדים – ואיך למקסם את סיכויי ההצלחה שלכם.

1. חוק הניסיון הראשון: ההזדמנות הכי טובה שלכם היא עכשיו

הנתון החד-משמעי ביותר שעולה מכל מועדי הבחינה לאורך השנים הוא שאסור לבנות על "מועד ב'". סיכויי המעבר שלכם צונחים דרמטית בכל פעם שאתם ניגשים מחדש, וזו מגמה קשיחה שמלווה את הבחינה כבר מעל לשני עשורים:

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הניגשים בפעם הראשונה: נהנים מאחוזי מעבר יציבים וגבוהים יחסית. הנתונים הרשמיים מראים כי ברוב המועדים (כמו מאי 2005, אוקטובר 2006, סתיו 2024 וקיץ 2025) אחוזי המעבר של הניגשים לראשונה נעים בבטחה בין 75% ל-83% . שנת השפל היחידה הייתה 2018 (שנת שינוי מתכונת הבחינה), בה נרשמו 44% מעבר בלבד לחדשים במועד הקיץ.

נהנים מאחוזי מעבר יציבים וגבוהים יחסית. הנתונים הרשמיים מראים כי ברוב המועדים (כמו מאי 2005, אוקטובר 2006, סתיו 2024 וקיץ 2025) אחוזי המעבר של הניגשים לראשונה נעים בבטחה . שנת השפל היחידה הייתה 2018 (שנת שינוי מתכונת הבחינה), בה נרשמו 44% מעבר בלבד לחדשים במועד הקיץ. הניגשים בפעם השנייה: חווים נפילה חופשית קבועה. אחוזי המעבר של קבוצה זו נמוכים ( 29% עד 31.5% ). הנתון החריג והמעודד היחיד נרשם בסתיו 2024, שם כמעט חצי מהנבחנים החוזרים ( 48.3% ) הצליחו לעבור.

חווים נפילה חופשית קבועה. אחוזי המעבר של קבוצה זו נמוכים ( ). הנתון החריג והמעודד היחיד נרשם בסתיו 2024, שם כמעט חצי מהנבחנים החוזרים ( ) הצליחו לעבור. פעם שלישית ומעלה: כאן כבר מדובר במלחמה קשה במיוחד נגד הסטטיסטיקה. אחוזי המעבר של הניגשים הוותיקים נעים בעקביות באזורי ה-6% עד 14% בלבד.

השורה התחתונה: תנו את הכל, אבל את הכל, במועד הראשון. הסטטיסטיקה מראה בבירור שהשילוב של רעננות, מסגרת לימודים מסודרת וחוסר שחיקה מנטלית הוא הנשק הכי חזק שלכם.

2. פער המוסדות: אוניברסיטאות מול מכללות

הלשכה מציגה בכל מועד פילוח קשיח בין המוסדות האקדמיים, והפערים ממשיכים להיות דרמטיים, במיוחד בקרב כלל הניגשים (הכוללים גם נבחנים חוזרים):

המועד הלא-יאומן של האוניברסיטאות: במועד קיץ 2022 נרשם הישג היסטורי חסר תקדים: 100% מהנבחנים בפעם הראשונה שלמדו באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בר-אילן עברו את הבחינה. גם במועדים אחרים, האוניברסיטאות (ובראשן העברית ותל אביב) מציגות אחוזי מעבר כלליים שנעים באופן יציב בין 84% ל-92%.

המכללות שמפצחות את השיטה: לצד הנתון הכללי של חלק מהמכללות (שנע לרוב סביב 41%–54% מעבר לכלל הנבחנים), ישנן מכללות שמצליחות להגיע להישגים שנושקים לאוניברסיטאות:

המכללה למינהל: הציגה זינוק מרשים. במועד סתיו 2024 הגיעו נבחני הפעם הראשונה שלה ל- 93.33% מעבר , ובקיץ 2025 ל- 89.90% מעבר .

הציגה זינוק מרשים. במועד סתיו 2024 הגיעו נבחני הפעם הראשונה שלה ל- , ובקיץ 2025 ל- . מכללת ספיר: רשמה מועד חריג ומצוין בקיץ 2022 עם 93% מעבר לנבחנים לראשונה, ושומרת על נתונים גבוהים (כ-80% ומעלה לניגשים לראשונה) גם במועדים המאוחרים יותר.

רשמה מועד חריג ומצוין בקיץ 2022 עם לנבחנים לראשונה, ושומרת על נתונים גבוהים (כ-80% ומעלה לניגשים לראשונה) גם במועדים המאוחרים יותר. אוניברסיטת רייכמן: מציגה יציבות גבוהה בקרב הניגשים לראשונה עם נתונים הנעים בין 83% ל-91.6% מעבר במועדים האחרונים.

מנגד, מוסדות המגישים מסה קריטית של נבחנים, כמו הקריה האקדמית אונו והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מציגים אחוזי מעבר כלליים נמוכים ותנודתיים יותר (נעים לרוב בין 18% ל-46% משוקלל), בעיקר בשל נפח גדול מאוד של נבחנים חוזרים שמורידים את הממוצע המוסדי.

3. אפקט מקום ההתמחות: איפה הכי כדאי להתמחות?

הנתונים מראים קשר ישיר והדוק בין המקום שבו העברתם את שנת ההתמחות שלכם לבין סיכויי ההצלחה שלכם בבחינה. הנה דירוג סיכויי המעבר המשוקללים לפי מקומות ההתמחות במועדים האחרונים:

פרקליטות המדינה והמחוזות - מובילים קבועים עם 92.86% עד 94.41% מעבר במועדים האחרונים.

מובילים קבועים עם מעבר במועדים האחרונים. פרקליטות צבאית / משטרה - אחוזי הצלחה גבוהים ויציבים: נעו בין 70% ל-76% .

אחוזי הצלחה גבוהים ויציבים: נעו בין . בתי משפט (עוזרים משפטיים/מתמחים) - חוו תנודתיות גבוהה: מ-45%–47% במועדים מוקדמים, לזינוק מרשים של 75% מעבר בסתיו 2024.

חוו תנודתיות גבוהה: מ-45%–47% במועדים מוקדמים, לזינוק מרשים של מעבר בסתיו 2024. משרדי ממשלה ורשויות מקומיות - מציגים יציבות יפה של כ- 66% מעבר בשנים 2024–2025.

מציגים יציבות יפה של כ- מעבר בשנים 2024–2025. משרדים פרטיים - המגזר הגדול ביותר (הכולל את מרבית הנבחנים). אחוזי המעבר פה נמוכים בהרבה ועומדים בעקביות על 35% עד 55% בלבד.

4. מילואימניקים? הלשכה באה לקראתכם

נתון מעודד וחשוב שעולה מהמועדים האחרונים נוגע למתמחים המשרתים במערך המילואים המבצעי. הלשכה הפעילה מתכונת התאמות ומתווחי הקלות מיוחדים וממוקדים עבורם, והתוצאות מראות שההקלות והמיקוד בשטח עובדים:

במועד סתיו 2024, נרשמו 80.70% מעבר בקרב נבחני המילואים.

בקרב נבחני המילואים. במועד קיץ 2025 עמדו אחוזי המעבר שלהם על 55.81%.

5. חוק "המטוטלת" של הציון המשוקלל הארצי

כדי לקבל את רישיון עריכת הדין נדרש ציון עובר של 65 ומעלה. הנתונים מתוך הקובץ מוכיחים כי הציון הארצי המשוקלל (הכולל את כלל הניגשים – חדשים וחוזרים כאחד) נע תמיד סביב גבול חרב המעבר הזו, דבר המעיד על רמת קושי גבוהה ומבוקרת:

במועד סתיו 2024 הציון הממוצע הארצי עמד על 63.4 .

. במועד קיץ 2025 הציון הממוצע הארצי המשוקלל חווה ירידה נוספת ונעמד על 59.6 בלבד.

מדד המוסדות האקדמיים: הדירוג הרשמי (מהסיכוי הגבוה לנמוך)

הדירוג המשולב הבא מבוסס על אחוזי ההצלחה של הניגשים לראשונה, הציונים הממוצעים והיציבות המוסדית לאורך המועדים האחרונים: