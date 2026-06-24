האירוע התרחש בדצמבר 2023 במזרח ירושלים. כוח מג"ב בפיקודו של יצחק סופר קיבל הוראה לחסום את ציר ואדי ג'וז כדי לאפשר פעילות של כוחות מיוחדים וסמויים.

במקום נכחו צלם העיתונות מוסטפא אל-חרוף (כתב סוכנות הידיעות הטורקית "אנדולו") ועמיתו פאיז אבו-רמילה. לאחר שהשניים התבקשו להתרחק ולא נענו מיד, הם הורחקו מהכביש בזמן שאל-חרוף צועק כי הוא עיתונאי.

על פי כתב האישום, בשלב זה הגיע סופר והחל להלום באגרופיו בראשו של אל-חרוף ובעט ברגלו. לאחר שהשוטרים פנו ללכת, קרא לעברם אל-חרוף "בושה חתיכת כלב". בתגובה, סופר פנה אליו, דרך את נשקו, כיוון אותו ישירות לעבר העיתונאי וחבט בראשו בעוצמה באמצעות קנה הנשק.

האירוע הסלים פעם נוספת כאשר אל-חרוף קרא לעברו "עבריין, מניאק בן-זונה". סופר שוב כיוון אליו את נשקו, והורה לשוטר אחר להוריד את אל-חרוף אל הקרקע. בעוד השוטר הנוסף מרתק את אל-חרוף ומניח ברך על גבו, צעד סופר לעבר העיתונאי ובעט בראשו תשע בעיטות, וכן דרך על בטנו. אל-חרוף פונה לבית החולים כשהוא נזקק לתפרים בראשו וסובל משטפי דם רבים בפניו ובעיניו.

החלטת השלום: ביטול ההרשעה בעקבות ה-7 באוקטובר

בספטמבר האחרון זוכה סופר מעבירת איומים (בשל השימוש בנשק) אך הורשע בעבירת תקיפה הגורמת חבלה. השופט עמיר שקד דחה לחלוטין את גרסתו של סופר כי "נאלץ" לבעוט בראשו של הצלם, תוך שהוא מציין שאף שוטר בשטח לא העיד כי חש סכנת חיים מהעיתונאי המרותק.

עם זאת, בשלב גזר הדין, החליט השופט שקד לבטל את ההרשעה הפלילית של סופר. החלטה זו נבעה מתסקיר שירות המבחן ונסיבותיו האישיות: היותו קצין צעיר ללא עבר פלילי, העובדה שזינק להצלת נפשות ב-7 באוקטובר ושילם על כך בבריאותו הנפשית, והחשש כי הרשעה תוביל להפסקת עבודתו במשטרה – שם הוא מקבל את הטיפול הנפשי לו הוא זקוק. במקום הרשעה, נגזרו עליו 300 שעות לתועלת הציבור (של"צ).

ערעור המדינה: "אלימות משטרתית ופגיעה בחופש העיתונות"

המדינה סירבה להשלים עם ביטול ההרשעה והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. נציגת המדינה, עו"ד דניאל שחף, טענה כי ההחלטה חורגת מהפסיקה העקבית ועוסקת בשני אינטרסים ציבוריים עליונים: המלחמה באלימות משטרתית והגנה על חופש העיתונות במדינה דמוקרטית.

המדינה הדגישה כי במקום להחמיר עם סופר על כך שניצל את סמכויות השיטור שלו לרעה, בית משפט השלום הקל עמו דווקא בשל היותו שוטר. כמו כן, צוין הנזק התדמיתי הבינלאומי הקשה שנגרם למדינת ישראל בעקבות תיעוד התקיפה, שהופץ ברחבי העולם.

פסק הדין במחוזי: הרשעה מחדש אך ללא החמרת העונש

בדיון שנערך בפני השופטים חיה זנדברג, אלעזר נחלון וערן שילה, הציע בית המשפט מתווה מוסכם: סופר יורשע מחדש בפלילים, אך עונשו (300 שעות השל"צ) לא יוחמר. שני הצדדים קיבלו את ההצעה.

לפני מתן פסק הדין, נשא סופר דברים נרגשים בפני השופטים ואמר:

"אני נענש כמה וכמה פעמים... העונש הכי גדול זה להיות בתוך התהליך. אני קצין מצטיין ואני אוהב את המדינה... אני כבר לא לוחם, לא יכול להתקדם. אני עם פוסט טראומה בזוגיות ומבחינת חברים... קשה לי לראות שהמדינה נגד יצחק סופר. אני לא אדם רע."

שופטי המחוזי קיבלו את הערעור באופן חלקי, הרשיעו את סופר מחדש, אך הותירו את רכיב העונש על כנו. השופטים חתמו את פסק הדין בהערה לפיה הם מצפים מרשויות המדינה לשקול את נסיבותיו הייחודיות של המקרה, את תרומתו לביטחון המדינה ואת ההליך הטיפולי שהוא עובר, בהתייחסם לאירוע כאל "מעידה חד פעמית".