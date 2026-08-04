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בנשקים שלופים: כוחות מג"ב עצרו מחבלים שהשחיתו אנדרטה לזכר חלל צה"ל | צפו

כוחות מג"ב עצרו שני מחבלים שהשחיתו אנדרטה לזכר חלל צה"ל יהודה פרץ הי"ד | בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה רגע המעצר של המחבל שניסה לברוח מהכוחות, מעצר שבוצע בנשקים שלופים (משטרה) 

אמש (שני), מסתערבי מג״ב דרום, בהכוונת שב״כ, בלשי וחוקרי תחנת שגב שלום במרחב רותם של המחוז הדרומי ובסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, פעלו לאיתורם ומעצרם של שני החשודים בהשחתת פינת הזיכרון ביישוב רתמים לזכרו של חלל צה״ל, סמל יהודה פרץ ז״ל, כך לפי דיווח של המשטרה.

בחודש שעבר הושחתה פינת הזיכרון לזכרו של סמל יהודה פרץ ז״ל ביישוב רתמים. בעקבות המקרה נפתחה חקירה יסודית בתחנת שגב שלום, שבמסגרתה פעלו השוטרים לאיתור זהות החשודים ומיקומם.

אתמול, עם הבשלת החקירה, כוח מסתערבי מג״ב דרום נערך למעצרם של שני החשודים בשני יעדים שונים בביר הדאג׳. הכוחות הגיעו באופן סמוי לשני היעדים ובפעילות מתואמת שבוצעה במקביל, הפתיעו את החשודים ועצרו את שניהם.

שני החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת שגב שלום במרחב רותם של המחוז הדרומי במשטרת ישראל.

צפו בתיעוד שפרסמה המשטרה.

מעצרשב"כמג"ב

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