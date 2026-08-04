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אמש (שני), מסתערבי מג״ב דרום, בהכוונת שב״כ, בלשי וחוקרי תחנת שגב שלום במרחב רותם של המחוז הדרומי ובסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, פעלו לאיתורם ומעצרם של שני החשודים בהשחתת פינת הזיכרון ביישוב רתמים לזכרו של חלל צה״ל, סמל יהודה פרץ ז״ל, כך לפי דיווח של המשטרה.