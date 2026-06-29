"החזיקו אותי כמו חיה בהסגר": אבא של מתן צנגאוקר בתביעת ענק

רון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיש תביעה אזרחית על סך 500,000 שקלים נגד משרד הביטחון לבית משפט השלום בתל אביב (ת"א 85258) בגין הפרת פרטיות, פגיעה בכבודו ובשמו הטוב, וגרימת עוגמת נפש חמורה.

התביעה עוסקת באופן ניהול מתחם משפחות החטופים ברעים בעת השבת בנו מהשבי, ומבקשת לחשוף כשלים קשים לכאורה ביחס שקיבל מהרשויות באותם רגעים רגישים.

לדברי האב, הוא הוזמן למתחם הקליטה הנמצא בשליטת המשרד כדי לקבל תמיכה וליווי. לטענתו, במשרד הביטחון ידעו מראש על צפי לאירועים חריגים ולמתח מובנה במפגש בינו לבין גרושתו עינב צנגאוקר, אך למרות זאת אפשרו לה להשמיע בפני הנוכחים במקום דברים פוגעניים ומשפילים אשר חשפו את פרטיותו בצורה פומבית ומביכה.

"שהיתי מסוגר כמו חיה בהסגר"

בכתב התביעה מתאר צנגאוקר מסכת של טרטור ומניעה מכוונת של המפגש עם בנו, אשר כללה העברה בלתי מוצדקת ממתחם קליטה אחד למשנהו. הוא מוסיף כי ראש אכ"א הבטיח לו באופן אישי שאם יפנה את המתחם המרכזי כדי להימנע מחיכוך עם גרושתו, הצבא ידאג להביא אליו את בנו מתן באופן מיידי ופרטי כדי שיוכלו להתאחד בשקט.

בפועל, האב מתאר כי מצא את עצמו ממתין במשך כשלוש שעות בתוך משרד מסוגר, חוויה קשה שאותה הגדיר במילים המטלטלות: "שהיתי מסוגר כמו חיה בהסגר". בתום אותה המתנה ממושכת ומורטת עצבים, נמסר לו על ידי נציגי המשרד כי בנו מעדיף שלא לפגוש אותו, הודעה שלטענת האב היא תמוהה ביותר וגרמה לו להשפלה עמוקה מול הנוכחים ולשבירת רוחו.

תגובת משרד הביטחון: "הצבא פעל ברגישות"

משרד הביטחון, באמצעות מענה רשמי למכתב התראה שנשלח מטעם באת-כוחו של התובע, עו"ד מרי אביב, דחה את כלל הטענות המועלות נגדו מכול וכול. במשרד מדגישים כי "התנהלות הגורמים הצבאיים בשטח נעשתה ברגישות, במידתיות ותוך התחשבות מרבית במורכבויות השונות של האירוע", וכי לא נמצא כל בסיס עובדתי לטענה שהתנהלות הצבא או נציגיו גרמה לפגיעה כלשהי בצנגאוקר.

כמו כן, הובהר בתשובת המשרד כי אין באפשרותם להתייחס או לקחת אחריות על דברים הנוגעים להתנהלותה האישית של עינב צנגאוקר, שכן אלו מצויים באחריותה הבלעדית בלבד