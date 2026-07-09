כיכר השבת

רונן צור תובע את אבישי גרינצייג ו-i24news במעל 2 מיליון ש"ח

יועץ התקשורת הגיש תביעת לשון הרע נגד העיתונאי וערוץ i24news, בטענה כי פרסומים וציוצים שפורסמו נגדו פגעו בשמו הטוב. בין העילות: פרסום על ריאיון עבודה במשרדו והתבטאויות חריפות ברשת X (משפט)

יועץ התקשורת והאסטרטג רונן צור הגיש לבית המשפט תביעת לשון הרע בסכום העולה על שני מיליון שקלים נגד העיתונאי אבישי גרינצייג ונגד ערוץ i24news, בטענה כי שורת פרסומים שיוחסו לו כוללים טענות כוזבות והתבטאויות פוגעניות שהסבו לו נזק משמעותי.

על פי התביעה, אחת העילות המרכזיות נוגעת לפרסום של גרינצייג, שלפיו במהלך ריאיון עבודה במשרדו של צור נשאלה לכאורה מועמדת לעבודה שאלה הנוגעת ליהודה משי זהב. צור טוען כי מדובר בפרסום שקרי שפגע בשמו הטוב ובמוניטין שלו.

בנוסף, התביעה מתייחסת לשני ציוצים שפרסם גרינצייג ברשת X. באחד מהם כינה את צור "האיש הכי מושחת בתקשורת הישראלית", ובציוץ נוסף כתב כי "אצל רונן צור ברירת המחדל היא לשקר". לטענת צור, מדובר באמירות המהוות לשון הרע ואשר חורגות מגבולות הביקורת הלגיטימית.

צור טוען כי הפרסומים זכו לחשיפה רחבה והופצו גם באמצעות פלטפורמת השידור של i24news, ולכן בחר לצרף גם את הערוץ כנתבע בהליך.

אין זו הפעם הראשונה שבה מתנהלים הליכים משפטיים בין צור לגרינצייג. בעבר הגיש צור תביעת לשון הרע נוספת נגד העיתונאי, אולם ההליך הסתיים בהסכם פשרה בין הצדדים, מבלי שניתן פסק דין לגופו של עניין.

במסגרת התביעה הנוכחית מבקש צור מבית המשפט לחייב את גרינצייג ואת i24news בפיצוי בסכום העולה על שני מיליון שקלים, בטענה כי הפרסומים גרמו לפגיעה קשה בשמו, במעמדו המקצועי ובמוניטין שצבר לאורך השנים.

בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה מטעם אבישי גרינצייג או מטעם i24news, והטענות המועלות בכתב התביעה טרם התבררו בבית המשפט.

מטעמו של אבישי גרינצייג נמסר:

״תמהני שהתביעה היא רק על 2 מיליון שקלים ולא על 2 מיליארד שקלים. תביעה מופרכת זו תסתיים בדיוק כפי שהסתיימה קודמתה - בכלום ושום דבר. מאחל למר צור קיץ בריא וחופשה מהנה״

תביעהרונן צוראבישי גרינצייג

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