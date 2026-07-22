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תיק 4,000

סנגורי נתניהו ליועמ"שית: תגיבי על הצעת השופטים לשקול למחוק את אישום השוחד

צוותי ההגנה של רה"מ נתניהו הגישו הודעה לבית המשפט לקראת הדיון הקבוע לספטמבר. החתומים מבהירים: אם קצב המשפט יוגבר החל מאוקטובר, על היועמ"שית להשיב תחילה להבהרת השופטים בנוגע לקשיים בביסוס עבירת השוחד (משפט)

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משפט נתניהו (צילום: יונתן זינדל)

פרקליטיו של ראש הממשלה מבהירים כי מעבר למתכונת של חמישה ימי דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר 2026 תלוי קודם לכן במענה של היועצת המשפטית לממשלה להערות בית המשפט.

במרכז טיעוני ההגנה עומדת תזכורת להחלטת בית המשפט מיום 29 ביוני 2023, שבה שופטי ההרכב הודיעו כי עמדתם – כפי שהובאה בפני הצדדים בלשכתם ימים ספורים קודם לכן – היא כי "קיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד באישום הראשון בכתב האישום (תיק 4000)".

לדברי הסנגורים, כבר באותה פגישה הציע בית המשפט כי המדינה תשקול לחזור בה מאישום השוחד בתיק זה.

עורכי הדין מציינים כי עמדתם, שהוצגה בדיון מיום 29.6.2026, נותרה בעינה: הצגת תכנית תשתיות או תכנית עבודה שתאפשר את המשך המשפט בקצב מוגבר מותנית במענה רשמי וברור מצד היועצת המשפטית לממשלה לעמדת השופטים לגבי סעיף השוחד, בייחוד לאחר סיום שמיעת עדותו של מר נתניהו והחקירה הנגדית.

כדי לייעל ולטייב את הדיון המתוכנן לספטמבר, פנו הסנגורים ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה כי תשיב להבהרת בית המשפט, וצירפו את מכתב הפנייה כנספח להודעתם.

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