בן 15.5 נאשם נאשם שאיים לפוצץ חיילים באמצעות מטען

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום לנוער כתב אישום נגד קטין כבן 15 וחצי ממרכז הארץ, המייחס לו איומים בביצוע מעשה טרור באמצעות הודעות קוליות ששלח בקבוצת ווטסאפ.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי בתחילת החודש פרסם הקטין בקבוצת ווטסאפ העוסקת בגידול כלבים סרטון שבו נראה רכב צבאי סמוך לרפת. ברקע הסרטון נשמע הקטין אומר: "הנה הגיעו הצבא, שאלוהים יבייש אותם".

לפי כתב האישום, מיד לאחר פרסום הסרטון הקליט הקטין הודעה קולית נוספת, שבה איים לבצע מעשה טרור נגד החיילים. בין היתר אמר: "בא לי לשים להם מטען, אני יודע איפה הם יושבים".

אחד מחברי הקבוצה הזהיר את הקטין כי דבריו עלולים להוביל לדיווח לרשויות ולמעצרים. למרות האזהרה, כך נטען, הקטין שלח בסמוך לכך הודעה קולית נוספת שבה שב על האיום ואמר: "אפוצץ בהם מטען".

בעקבות ההודעות החליט אחד מחברי קבוצת הווטסאפ לדווח על הדברים למשטרה. לאחר הדיווח נפתחה החקירה, שהובילה להגשת כתב האישום נגד הקטין בבית המשפט לנוער.

בפרקליטות מחוז מרכז טוענים כי הקטין איים לבצע מעשה טרור מתוך מניע אידיאולוגי ובמטרה לעורר פחד או בהלה בציבור. מדובר בשלב זה בטענות המופיעות בכתב האישום, וטרם ניתנה הכרעה שיפוטית בעניינו.

לצד כתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על המשך התנאים המגבילים שהוטלו על הקטין עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בין התנאים המבוקשים: איסור על החזקת טלפון נייד ואיסור שימוש ברשתות החברתיות.