ערוץ 14 הגיש היום (שני) עתירה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בבקשה להוציא צו עשה זמני שיורה למפלגת "הדמוקרטים" לאפשר את כניסת צוותי הערוץ לאירוע הכרזת תוצאות הבחירות המקדימות (הפריימריז), לאחר שלטענת הערוץ הוא כלי התקשורת היחיד שנאסרה עליו הכניסה.

בעתירה נטען כי מפלגת הדמוקרטים הזמינה את כלל ערוצי הטלוויזיה ואמצעי התקשורת הארציים והבינלאומיים לסקר את האירוע, ואף אפשרה להם להציב עמדות שידור במקום, אך בחרה להחריג את ערוץ 14 בלבד. לטענת הערוץ, מדובר באפליה פסולה הפוגעת בחופש העיתונות, בחופש הביטוי ובזכותם של מאות אלפי צופי הערוץ לקבל מידע ישיר מאירוע פוליטי.

בעתירה מסתמך ערוץ 14 על פסק דינו של בית המשפט העליון משנת 2022, שניתן במסגרת עתירה קודמת בין הצדדים, ולפיו מפלגה פוליטית היא גוף דו-מהותי הכפוף לעקרונות של שוויון והגינות, ואינה רשאית להפלות כלי תקשורת בגישה לאירועים בעלי אופי ציבורי.

לאור הדחיפות, מאחר שאירוע הכרזת התוצאות צפוי להתקיים הערב, מבקש הערוץ מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות באופן מיידי על מתן גישה לצוותי ערוץ 14 ולאפשר את הצבת עמדת השידור של הערוץ במקום, בתנאים זהים לאלו שניתנו לכלי התקשורת האחרים.

מערוץ 14 נמסר: “החלטת מפלגת ‘הדמוקרטים’ למנוע מגוף תקשורת לסקר אירוע חדשותי היא פגיעה חמורה בחופש העיתונות, המחזירה אותנו לתקופות חשוכות. צר לנו כי יתר כלי התקשורת בוחרים לשתף פעולה עם ההתנהלות הזו. מי ששותק היום, לא יוכל להתלונן מחר כאשר הוא יהיה זה שיוחרם".