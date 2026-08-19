העליון הכריע: מתי תקבלו פיצוי על ליקויים בדירה?

פסק דין תקדימי שניתן השבוע בבית המשפט העליון קובע כי רוכשי דירות זכאים לפיצויים בגין ליקויים בנכס, גם כאשר הנזק התגלה במהלך שנת הבדק ומבלי שניתנה לקבלן אפשרות לבצע את התיקונים. עם זאת, במקרה כזה יש להפחית מהפיצוי את הנזק שנגרם למוכר הדירה בשל שלילת האפשרות לתקן את הליקויים בעצמו.

פסק הדין ניתן בתום הליך משפטי ממושך, שהחל בבית משפט השלום בתל אביב, המשיך בבית המשפט המחוזי והגיע עד לבית המשפט העליון. במוקד ההליך עמדו תביעות שהגישו רוכשי דירות נגד החברה הקבלנית בגין שורה של ליקויי בנייה.

התובעים נכנסו לדירות שרכשו בחודשים מרץ ואפריל 2021. לאחר כניסתם טענו כי התגלו בנכסים ליקויים רבים ופנו לחברה בבקשה לתקנם. בראשית שנת 2022, עוד לפני שחלפה תקופת הבדק, הגישו הרוכשים לבית משפט השלום תביעות לפיצוי כספי בסכום כולל של כ-241 אלף שקל.

אחת התביעות עמדה על כ-86.3 אלף שקל והשנייה על כ-154.6 אלף שקל. לצד עלויות תיקון הליקויים, דרשו התובעים פיצויים נוספים, בין היתר בגין עוגמת נפש.

החברה הקבלנית טענה כי התביעות הוגשו מוקדם מדי, בעיצומה של שנת הבדק ומבלי שניתנה לה הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים. בחוות דעת שהגישה העריכה החברה את עלות התיקונים בדירה אחת ב-15 אלף שקל ובדירה השנייה ב-21.5 אלף שקל.

בית משפט השלום קיבל את התביעות ופסק לרוכש אחד פיצוי של 24 אלף שקל ולרוכש השני כ-40 אלף שקל. לצד זאת נקבע כי יש להפחית מהפיצוי את שיעור הפגיעה שנגרמה לחברה, מאחר שלא ניתנה לה הזדמנות נאותה לבצע את התיקונים בעצמה.

החברה ערערה לבית המשפט המחוזי, שהפך את ההחלטה ושלל את הפיצויים בגין ליקויי הבנייה. המחוזי קבע כי פסיקת פיצוי כספי במהלך שנת הבדק, גם אם הוא מופחת, מרוקנת מתוכן את הוראת חוק המכר המחייבת לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים.

רוכשי הדירות פנו לבית המשפט העליון, והשופט אלכס שטיין קיבל את ערעורם. הוא ביטל את פסק הדין של המחוזי והשיב על כנו את החלטת בית משפט השלום. השופטים יעל וילנר ודוד מינץ הצטרפו לפסק הדין.

השופט שטיין קבע כי אמנם חוק המכר מעדיף שהמוכר יתקן את הליקויים בפועל, וככלל תביעה בנושא תוגש לאחר סיום תקופת הבדק, אך שלילת האפשרות לתקן אינה מבטלת את עצם זכאותו של הרוכש לפיצוי.

"פסיקת פיצויים מותאמים אינה יוצרת אותו עיוות תמריצי. קונה שלא נתן למוכר הזדמנות נאותה לתקן ליקויים בדירתו אינו יוצא נשכר ממחדלו: הוא אינו זכאי לעלות התיקון המלאה באמצעות קבלן חיצוני; וכפועל יוצא מכך, אינו מקבל את הרווח הקבלני, את דמי ההתארגנות, את המע"מ, ואת ההוצאות העודפות הנוספות הכרוכות בתיקון הדירה כאמור", כתב השופט.

לדבריו, בדרך זו נשמר התמריץ של רוכש הדירה לאפשר למוכר לבצע את התיקונים, אך גם הקבלן אינו נהנה מכך שמסר לרוכש דירה לקויה, שכן עליו לשלם את עלות התיקונים המותאמת.