המשטרה החלה בבדיקה נגד העיתונאי אורי משגב והיא אוספת חומרים הנוגעים לעניין, כך פורסם הערב (רביעי) על ידי העיתונאי אביעד גליקמן. הבדיקה החלה בעקבות מכתב תלונה שנשלח למפכ"ל המשטרה על ידי פרקליטו של יאיר נתניהו.

על פי הדיווח, במכתב נטען כי משגב גילה את מיקומיו של יאיר נתניהו. מדובר בטענה שהעלה פרקליטו של נתניהו במסגרת התלונה, וכעת המשטרה החלה לאסוף חומרים ולבדוק את הדברים.

מכתב התלונה נשלח ישירות למפכ"ל המשטרה. לצד זאת, העתקים ממנו הועברו גם לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה. בשלב הנוכחי מתוארת פעולת המשטרה כבדיקה ואיסוף חומרים בעניין.

הבדיקה המשטרתית מתמקדת, לפי הפרסום, בטענה הנוגעת לגילוי מיקומיו של יאיר נתניהו. בדיווח לא פורטו המיקומים שלפי הנטען נחשפו, הדרך שבה פורסמו או המועדים שאליהם מתייחסת התלונה.

עוד לא נמסרו בדיווח פרטים על החומרים שהמשטרה כבר אספה או על הפעולות הנוספות שהיא צפויה לבצע במסגרת הבדיקה. כמו כן, לא נמסר מה הייתה התייחסותם של מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ או היועצת המשפטית לממשלה למכתב שהועבר אליהם.

ההתפתחות הנוכחית מגיעה לאחר פנייתו של פרקליט יאיר נתניהו אל צמרת מערכת אכיפת החוק. עיקר הפנייה, כפי שפורסם, הוא הטענה כי העיתונאי אורי משגב חשף את המקומות שבהם נמצא נתניהו.