בן גביר תובע את איזנקוט: "ייחוס שקרי של הסתה להרג"

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיש היום (חמישי) תביעת לשון הרע בסך 100 אלף שקלים נגד ח"כ גדי איזנקוט ומפלגתו, בעקבות דברים שאמר איזנקוט בפודקאסט "איך לעשות דברים" מבית כאן 11.

התביעה הוגשה באמצעות עורך הדין זאב וולף. לפי הנטען בה, איזנקוט ייחס לבן גביר הפצה של סרטוני טיקטוק אלימים בקרב צעירים, הכוללים מסרים כגון "הדרך היחידה היא להרוג" ו"ערבי טוב זה ערבי מת", לצד עידוד להפעלת כוח ולבריונות.

בכתב התביעה הפנה בן גביר לאופן שבו נוסחו הדברים בפודקאסט. מיד לאחר שאיזנקוט תיאר את אותם מסרים, הוא אמר: "וכשאני מסתכל על התופעה שקוראים לה איתמר בן גביר".

לטענת השר לביטחון לאומי, דבריו של איזנקוט יצרו כלפיו ייחוס שקרי של הסתה להרג וגזענות. בן גביר הדגיש בתביעה כי מעולם לא פרסם, קידם או הפיץ סרטונים הכוללים קריאה להרוג או את האמירה "ערבי טוב זה ערבי מת", וטען כי מדובר ב"שקר מוחלט".

בעקבות הדברים מבקש בן גביר מבית המשפט לחייב את איזנקוט ואת מפלגתו לשלם לו פיצוי בסך 100 אלף שקלים, ללא הוכחת נזק.

לצד הפיצוי הכספי, דורש השר כי הנתבעים יסירו את הקטע המדובר מכל הפלטפורמות שבשליטת המפלגה. בנוסף, הוא מבקש לחייב אותם לפרסם תיקון ברור לדברים שיוחסו לו.