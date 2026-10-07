בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (רביעי) את דינם של שניים מתוך שלושה נאשמים שהורשעו בגניבה וביזה של שתי מערכות הגברה מזירת מסיבת הנובה ברעים. השופט אמיר דורון קבע כי הנאשמים ניצלו את הכאוס ששרר במקום לאחר מתקפת הטרור כדי להפיק רווח מרכוש שנותר בשטח. גזר דינו של הנאשם השלישי יינתן במועד אחר.

ציוד ההגברה, ששוויו מוערך בכ־800 אלף שקלים, היה בבעלות מתן ליאור ז״ל, שנרצח במסיבה לאחר שפעל לחילוץ נפגעים ולהצלת חיים תחת אש.

על רם שאהין, שנקבע כי היה ״הרוח החיה והמנוע העברייני המרכזי״, נגזרו שבע שנות מאסר בפועל. בנוסף הוטלו עליו קנס בסך 60 אלף שקלים ופיצויים: 75 אלף שקלים להורי ליאור ו־25 אלף שקלים לשותפו. שאהין ירצה גם 12 חודשי מאסר על תנאי בגין עבירות רכוש או מרמה מסוג פשע, ושישה חודשים על תנאי בגין עבירות רכוש או מרמה מסוג עוון, למשך שלוש שנים.

דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, לקח אחריות והודה במסגרת כתב אישום מתוקן. בית המשפט קבע כי חלקו בביצוע העבירות היה קטן יותר, וגזר עליו 40 חודשי מאסר בפועל. בנוסף נקנס ב־30 אלף שקלים ונדרש לשלם 40 אלף שקלים להורי ליאור ו־15 אלף שקלים לשותפו. גם בעניינו נקבעו עונשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים.

בגזר הדין תוארה התנהלות הנאשמים כ״ניצול ציני, מחושב ומניפולטיבי של הכאוס, השכול וחוסר האונים״. בית המשפט קבע כי המעשים פגעו בכבוד המת ובקדושת האדם, וכן בשלטון החוק, בסולידריות החברתית, באמון הציבור ובזכות הקניין.

עוד קבע השופט מתחמי ענישה חמורים מאלה שביקשו הצדדים, וציין כי נדרש מסר שיפוטי נחרץ ומרתיע נגד מי שחיללו את כבוד חללי האסון וגזלו את רכושם