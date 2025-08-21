מרדכי שפירא החליט לוותר על הקהל הישראלי? // ביקורת אלבום

מרדכי שפירא, הוא אחד מאמני ויוצרי הפופ היהודי המוכרים והאהובים ביותר, הוא בעל קול ייחודי עם יכולות ווקאליות משובחות, אנרגיות בלתי נגמרות וללא ספק פרפורמר בחסד, מהטובים ביותר במוזיקה היהודית.

באלבומו החדש, החמישי במספר - "יהא רעווא" הוא עושה באופן מעניין שינוי אמנותי משמעותי. שפירא שהחל מאלבומיו הראשונים שר הרבה בעברית, שירים מקוריים שאינם מהמקורות, חותך באלבום החדש לשפת האם שלו - אנגלית. >> למגזין המלא - לחצו כאן השירים באלבום החדש עוברים כל הזמן מאנגלית למילים מהמקורות, בדרך כלל ביחד, שילוב של בית באנגלית ופזמון מהמקורות (מלבד שיר או שניים שהם מהמקורות בלבד דוגמת שיר הנושא המלהיב - "יהא רעווא"). יכול להיות שהשינוי הוא בחירה אמנותית של שפירא בשפה עליה גדל ובה הוא מתבטא ונשמע הכי טוב שאפשר או גם שיתוף הפעולה הצמוד שלו בשנה האחרונה עם הזמר והיוצר גבריאל רייכמן "עקב" שכתב והלחין יחד עם שפירא את שירי האלבום החדש. מאלבום לאלבום שפירא מלחין יותר ויותר משיריו, הוא עשה זאת כבר מאלבומיו הראשונים, אבל ישנה תחושה שהוא ממש הופך לזמר יוצר כשהוא אחראי גם להפקה המוזיקלית יחד עם רייכמן.

קיווינו

מבחינת הישראלים, התחושות מעורבות, הכי קל להתאכזב ולנטוש לאמנים אחרים... טוב לא באמת יש לשפירא מתחרים ברמה שלו. שפירא באמת נשמע נהדר באנגלית. אי אפשר להתחרות עם שפת אם ולא משנה כמה שפירא השתפר בשירה שלו בעברית במהלך השנים. מצד שני, אין ספק ששפירא יצר לא מעט להיטים משובחים בעברית דוגמת "אבא", "הכל משמים", "מחר" ועוד רבים וטובים והוא הרים את הרף בתחום באופן חד משמעי.

ההכי "עברית" שתקבלו באלבום החדש הוא "מי אנכי" אותו שר שפירא משום מה בהברה ספרדית בפזמונים, כשהבתים כרגיל באנגלית. יהיה מעניין לראות האם מדובר בשינוי קבוע מבחינתו של שפירא, או שמדובר באתנחתא בלבד, שאחריה נקבל גם שירים בעברית מלאה מהסוג אליו התרגלנו.

האלבום החדש יצא בשתי פעימות של שני שירים כל אחת ולבסוף 4 שירים חדשים, יחד 8 שירים. לא בדיוק אלבום מלא ויותר מ-EP ממוצע. שפירא ככל הנראה מתלבט בלבטים של רוב אמני המוזיקה בעולם. האם עדיין יש מקום לאלבום, ואם כן באיזה גודל צריך לעשות אותו. שמונה שירים זו סוג של פשרה מעניינת. חלק גדול מהשירים שיצאו בשנתיים שלוש האחרונות לא נכנסו לאלבום הזה והוא סוג של אלבום קונספט נקי של שפירא ורייכמן.

אין כאלוקינו

אם יש משהו שלא השתנה בשפירא, זו המלודיות של השירים שלו, המנגינות היפות והנעימות שהוא מלחין. פופ זה לא בהכרח מילים רדודות ותו לא, אלא גם לחנים קליטים שיושבים טוב על האוזן ונתקעים במוח. האלבום הזה של שפירא מעט יותר אמנותי ומעט מעט פחות נגיש מקודמיו, אבל עדיין הוא אלבום מלודי מאד.

ההפקה המוזיקלית של שפירא ורייכמן מרגישה עדכנית ומדויקת עם קו נקי, ללא סולואים בולטים עם אופי משמעותי כשהשיר והזמר הם הכוכב המרכזי, בלי תוספות. הייתי במופע של שפירא בבין הזמנים במיני ישראל, שפירא שר בו את שירי האלבום החדש והקהל קיבל אותו באהבה רבה, אם כי אני חייב לציין שחלק גדול ממנו היה אמריקאי, שאנגלית היא שפתם.

אני חייב להתייחס לנקודה נוספת, נתקלתי השבוע בתגובה מעצבנת מאד לאחד השירים ב'כיכר השבת'. מדובר בזמר אמריקאי במקור שהוציא שיר משובח באנגלית, שיר תפילה ותקווה. אחד המגיבים כתב ואני אצטט אותו במדויק: "תעצמו עיניים, אל תתייחסו למילים. מה ההבדל בין שיר זה לכל שיר לועזי אחר??? בלי קשר לקול שלו ולעיבודי המוזיקה המצוינים". מגיב אחר הוסיף על כך: "נכון ולכן לא טוב לשמוע שירים כאלה".

התגובות האלה מרגיזות ומטופשות, כי באותה מידה אפשר לומר את זה על כל שיר חסידי "תעצמו עיניים אל תתייחסו למילים". אם לא מתייחסים למילים לשום דבר אין משמעות... זה שאולי המגיב לא דובר אנגלית וזה נשמע לו לחלוטין כמו שיר לועזי אחר, זו הבעיה שלו בלבד. האם הוא חושב שגם שיר באידיש נשמע כמו שיר גרמני אם לא מתייחסים למילים? או שאת הקדושה הוא שומר לקהילה שלו בלבד? גם ארמית דוגמת "יהא רעווא", לא מובנת לחלוטין למי שלא למד גמרא (נשים לדוגמא). מי שלא מבין מילה באנגלית (למען גולשי כיכר, דאגתי מראש עם עליית השיר גם לתרגום מלא לעברית, דבר שאני משתדל מאד שיהיה לאחרונה) שלא יאזין לשירים באנגלית, לא של הזמר הזה ולא של אף זמר ששר באנגלית דוגמת מרדכי בן דוד, אברהם פריד, מרדכי שפירא ועוד רבים וטובים. מכאן ועד לומר שלא טוב לשמוע שיר כזה? לא התגובות הכי חכמות שראיתי...

לסיכום, האלבום החדש של שפירא זורם וכיף באוזן, בעברית או באנגלית, אם כי הייתי מציע לשפירא לשלב גם וגם, כי אין כמו גם וגם כדי להוציא את כולנו מרוצים עד הסוף ויהא רעווא קדמך שתפתח לבנו בתורה.