מתיקות מיוחדת דווקא בשירה הפחות משויפת // ביקורת אלבום

שמואל גריינימן הוא אמן חריג בנוף המוזיקה היהודית. בניגוד לזמרים והיוצרים הקלאסיים בז'אנר ששרים רק שירים, גריינמן הוא אולי הזמר המספר היחיד. כזה שמשלב באלבומיו סיפורים בסגנונו הידוע של ר' שלמה קרליבך. גריינימן מספר מוכשר והבחירה שלו להקליט את סיפוריו בסגנון זה, ייחודית ומעניינת.

אלבומו החדש "ארץ מרחקים", הטבול כולו באווירת הימים הנוראים מכיל 13 רצועות עם שירים מלחניו של גריינימן לתפילות הימים הנוראים לצד סיפורים אותם הוא מספר בליווי מוזיקה. העיבודים באלבום באדיבותם של עמי כהן, אליה נתנאלי, דוד פינק, דייויד טויב, שמוליק ויינריך ואביה גרינברג ובהפקתו המוזיקלית של מיכאל צי, שאחראי להפקת האלבום כולו ואף מתארח בשיר אחד (עזוב נא) כזמר אורח.

שיר הנושא של האלבום - "ארץ מרחקים", משלב בין מילותיו של גריינימן עצמו בסגנון פיוטי בבית, לצד פסוק ממגילת איכה בפזמון. ההפקה המוזיקלית של השיר, כמו של כל שירי האלבום היא בסגנון קומזיצי, סגנונו של גריינימן. העיבוד בשיר זה של אליה נתנאלי, שבדרך כלל אנו שומעים ממנו חומרים אלקטרוניים ועכשוויים הרבה יותר.

באלבום נכללים 3 סיפורים מוזיקליים, 'סיפור חצקל'ה' שמתפרס על פני לא פחות מ-17 דקות, לצד '40 דקות בתשובה' ו'יפה שעה אחת' הקצרים. הסיפורים הם חלק משמעותי מדמותו ויצירתו של גריינימן והם מפוזרים באלבום כחלק מהקונספט הקומזיצי שלו. הסגנון הקרליבכי של הסיפורים מקבל משנה חיזוק כשאל גריינימן על הגיטרות מצטרף הגיטריסט המקורי שליווה את סיפורי קרליבך המוקלטים - אבי סינגולדה הוותיק והמצוין שנותן לגריינימן את התבלין המקורי של הסגנון.

גריינימן בעל קול נעים ומוזיקליות, אבל הוא בהחלט לא ה"זמר" הקלאסי שאנו מכירים. הוא לא מנסה להיות אחד כזה וישנה מתיקות מיוחדת דווקא בשירה הפחות משויפת שלו. לצד זאת, חשוב להקפיד על ביטוי נכון של המילים. בשיר "אורי וישעי" הוא מבטא את המילים "אִם-תַּחֲנֶה עָלַי מַחֲנֶה לֹא-יִירָא לִבִּי" בצורה לא נכונה כשהמילים תחנה ומחנה מבוטאים על ידו כשהאות ח' עם שווא במקום עם חטף פתח. אין ספק שמבחינת הלחן והמקצב ניתן להבין מדוע הוא עשה זאת, אך עדיין מדובר בשגיאה מיותרת.

באופן כללי, האווירה הישיבתית והתפילתית של האלבום מרגשת ומתאימה במיוחד לימים אלו ומדגישה את התחושה של מטרת האלבום, לא כזה שמנסה לפאר את שמו של היוצר שלו אלא של יוצר כל.