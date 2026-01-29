נתניהו עושה זאת שוב ומרוויח לפחות חודשיים של שקט פוליטי - עם העברת תקציב מדינת ישראל לשנת 2026 בקריאה ראשונה. בדגל התורה ובש"ס העניקו את האבעות הפוליטיות עבור הצ'אנס האחרון של חוק הגיוס - בעוד באגודת ישראל התייאשו מביבי כבר מזמן. האם אגודת ישראל פסימית בצדק? ימים יגידו. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מגרש מלוכלך

יו"ר ישר הרמטכ"ל והשר בדימוס גדי אייזנקוט "גילה את אמריקה" בניסיון הנואל שלו לקושש קולות על גבם של החרדים. מי שמיהר להציב מולו ראי היה יו"ש ש"ס ח"כ אריה דרעי. אייזנקוט, בניסיון התנצלות פתטי לא ממש שכנע. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

סימן לבאות?

יושב ראש מפלגת הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - קורא ומריח סקרים, ולא ממש רווה נחת. אולי זוהי הסיבה לשמחה המתפרצת שלומ עם אישור התקציב בקריאה ראשונה - האופציה הכמעט יחידה שלו לבואנ ליום הבוחר עם הישג כלשהו. ניחא. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ביטחון מופרז

שר התקשורת שלמה קרעי העניק ראיון למגיש כיכר השבת יוסי סרגובסקי והתחייב בפני צופי כיכר השבת כי רפורמת התקשורת שלו לא תיפסל בבג"צ. ימים יגידו. הפרטים המלאים - בכתבת הווידאו שלפניכם.