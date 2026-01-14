רוב הבחורים בטוחים שאם הם אנשים טובים, חכמים ורציניים – הפגישות כבר יתקדמו מעצמן, שהדרך סלולה להן אל הווארט המיוחל!

אבל בפועל, שוב ושוב הם מוצאים עצמם בפגישות שנתקעות, או מסתיימות בתחושה של "היה נחמד… אבל לא היה חיבור".

בפרק הזה נפרק ארבע טעויות נפוצות מאוד בפגישות שידוכים - טעויות שלא מדברים עליהן מספיק, ושהורסות חיבור וכימיה גם כשיש פוטנציאל אמיתי.

זה לא פרק על נימוסים ולא על כללים ישנים. זה פרק על מה שבאמת קורה מתחת לפני השטח - בראש, בגוף, ובדינמיקה שבין שני אנשים שנפגשים.

אם חשוב לכם שהפגישות הבאות שלכם ירגישו אחרת - יותר נינוחות, יותר חיבור, ויותר סיכוי להתקדמות - הפרק הזה בשבילכם.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

