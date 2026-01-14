כיכר השבת
"מדברים שידוכים"

"השידוך ירד" | הטעויות בפגישות שלא כולם מודעים להם, וחבל • הפרק השמיני

מה הגישה הנכונה לפגישה ראשונה? מהו הכלל החשוב בתקשורת בפגישה? מה אף פעם לא כדאי לעשות בפגישה? | 4 טעויות הרסניות בפגישות שידוכים שלא משנה כמה התאמה ופוטנציאל יש לשידוך, אם הן יקרו השידוך עלול פשוט להיתקע • הפרק השמיני, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

רוב הבחורים בטוחים שאם הם אנשים טובים, חכמים ורציניים – הפגישות כבר יתקדמו מעצמן, שהדרך סלולה להן אל הווארט המיוחל!

אבל בפועל, שוב ושוב הם מוצאים עצמם בפגישות שנתקעות, או מסתיימות בתחושה של "היה נחמד… אבל לא היה חיבור".

בפרק הזה נפרק ארבע טעויות נפוצות מאוד בפגישות שידוכים - טעויות שלא מדברים עליהן מספיק, ושהורסות חיבור וכימיה גם כשיש פוטנציאל אמיתי.

זה לא פרק על נימוסים ולא על כללים ישנים. זה פרק על מה שבאמת קורה מתחת לפני השטח - בראש, בגוף, ובדינמיקה שבין שני אנשים שנפגשים.

אם חשוב לכם שהפגישות הבאות שלכם ירגישו אחרת - יותר נינוחות, יותר חיבור, ויותר סיכוי להתקדמות - הפרק הזה בשבילכם.

  • מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

1
לא אשכח את הבחורה שהתחילה להטיף לי על החברים שלי, מי ביקש ממך. אין צורך לומר שלא המשכתי לפגישה נוספת למרות שזה יכל להתאים, תאןרטית.
בחור בהלם

כיכר השבת
