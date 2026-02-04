מרגיש לכם לפעמים ששדכנים פשוט "זורקים לכם הצעות" בלי קשר, בלי להבין מי אתם באמת ובלי לשאול מה חשוב לכם, ואז כשזה לא מתקדם - נשארים עם תסכול, החמצה ולפעמים גם כעס שקט: אם רק היו מדייקים מראש, זה היה נמנע.
בפרק הזה נפתח בכנות את אחד הכאבים הגדולים בשידוכים - הקשר עם שדכנים.
למה הוא כל כך מתסכל לפעמים, ואיך מפסיקים להיות פסיביים והופכים את השדכן משליח אקראי - לשותף חכם בתהליך?
נדבר על:
- האחריות שלנו בתוך הקשר עם השדכן
- למה שידוכים לא עובדים טוב על ניחושים?
- איך לשאול את השאלות הנכונות על כל הצעה?
- למה חשוב לעדכן גם כששידוך לא מתקדם?
- ואיך להשתמש בשדכן ככלי תומך ולא כגורם שמחליט במקומכם?
זה לא פרק נגד שדכנים. זה פרק בעד עבודה חכמה, מדויקת ומכבדת מולם. כי שידוכים טובים קורים כשיש שיח, שקיפות ובהירות - וכשאנחנו זוכרים מי באמת אחראי על התהליך שלנו.
אם עד היום הרגשתם שלא באמת רואים אתכם - הפרק הזה יכול לשנות לכם את כל הגישה.
- מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.
