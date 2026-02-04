כיכר השבת
"מדברים שידוכים"

שדכנים | כל האמת שלא מספרים לכם על עולם השדכנות • פרק 11

איך לעבוד נכון עם שדכנים ולהפסיק להרגיש "עוד שם ברשימה"?  כיצד להפוך את תהליך קבלת ההצעות למדויק ואפקטיבי עבורכם?  עם איזה שדכנים לעבוד? מה לבקש מהם? מה באחריות שלכם? ומה אסור לכם לשכוח כל הזמן? • הפרק ה-11, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

מרגיש לכם לפעמים ששדכנים פשוט "זורקים לכם הצעות" בלי קשר, בלי להבין מי אתם באמת ובלי לשאול מה חשוב לכם, ואז כשזה לא מתקדם - נשארים עם תסכול, החמצה ולפעמים גם כעס שקט: אם רק היו מדייקים מראש, זה היה נמנע.

בפרק הזה נפתח בכנות את אחד הכאבים הגדולים בשידוכים - הקשר עם שדכנים.

למה הוא כל כך מתסכל לפעמים, ואיך מפסיקים להיות פסיביים והופכים את השדכן משליח אקראי - לשותף חכם בתהליך?

נדבר על:

  • האחריות שלנו בתוך הקשר עם השדכן
  • למה שידוכים לא עובדים טוב על ניחושים?
  • איך לשאול את השאלות הנכונות על כל הצעה?
  • למה חשוב לעדכן גם כששידוך לא מתקדם?
  • ואיך להשתמש בשדכן ככלי תומך ולא כגורם שמחליט במקומכם?

זה לא פרק נגד שדכנים. זה פרק בעד עבודה חכמה, מדויקת ומכבדת מולם. כי שידוכים טובים קורים כשיש שיח, שקיפות ובהירות - וכשאנחנו זוכרים מי באמת אחראי על התהליך שלנו.

אם עד היום הרגשתם שלא באמת רואים אתכם - הפרק הזה יכול לשנות לכם את כל הגישה.

  • מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

לצפייה בפרקים הקודמים לחצו כאן

1
לא חרדיה אבל וואו נראה לי זה ייתן המון חומר למחשבה לבחורים ובחורות שיוצאים.
אילה

כיכר השבת
