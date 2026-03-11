כיכר השבת
"זה לא משחק מחשב - זו מלחמה קיומית": האלוף במיל' גדעון שפר שנטש מטוס בשטח אויב בריאיון מיוחד

תמונות התקיפה באיראן נראות לרבים כמו סרט טכנולוגי נקי, אך אלוף (במיל') גדעון שפר, שנטש בעבר מטוס בלב מצרים, מזכיר בראיון מיוחד: "השגרה היא האויב הכי גדול של הטייס" • ועל הרגעים המורטים על המצנח והתפילה שהרוח תשיב אותו לישראל • "המטרה להסיר את האיום מעל העם היהודי" | צפו (חדשות מלחמה)

האשליה האופטית של העליונות האווירית

השימוש בטכנולוגיה מתקדמת ובחימוש מדויק יוצר לעיתים תחושה שמדובר ב"משחק מחשב". אלוף (במיל') שפר מבקש לצנן את ההתלהבות: "חיל האוויר עסק ביום הראשון בהשגת עליונות אוווירית כדי שאתם תחשבו שעכשיו זה טיילת," הוא מסביר, "אבל בטיילת הזו יש הפתעות. השגרה היא האויב הכי גדול של הטייס. ברגע שטייס רואה בגיחה ל שגרה – זה סימן רע".

שפר, שבעברו נאלץ לנטוש מטוס במצרים, מדגיש את ההבדל התהומי בין נפילה בשבי במדינה שכנה לבין נפילה בשבי בלב טהרן: "אני נטשתי במצרים והיה לי זמן לקוות שגלי הרוח יסחפו אותי לישראל. באיראן, קבלת הפנים תהיה אחרת לגמרי".

הזיכרון מטהרן: "העם האיראני אוהב אותנו"

לשפר יש היכרות אישית ומפתיעה עם איראן. בשנת 1978, רגע לפני המהפכה האיסלאמית, הוא שהה שמונה ימים בטהרן בקורס הסבה לפנטום. "אז הם היו פרסים," הוא משחזר בחיוך, "אני אומר לכם שיש שם עם שאוהב אותנו מאוד. השלטון לקח את העם הזה בשבי. המלחמה שלנו היא מול מנהיגות שהכריזה עלינו אבדון, לא מול האנשים".

עם זאת, שפר סקפטי לגבי היכולת להפיל את המשטר בכוח הזרוע בלבד:

  • חיל האוויר לא מפיל שלטון: שליטה אווירית היא כלי, לא פתרון פוליטי.
  • משאלת לב מול תוכנית עבודה: התקווה שהעם יתקומם היא "Wishful thinking" כרגע, לאור האכזריות של מנגנוני הדיכוי האיראניים.
  • האביב הערבי כמשל: שפר מציין כי במקומות שבהם היה שלטון יחיד חזק (מלבד לוב המפורקת), השלטון שרד את הטלטלות.

האסטרטגיה: הסרת האיום הקיומי וחתירה לשלום?

לדברי שפר, היעד המרכזי של ישראל וארצות הברית חייב להיות הסרת האיום הקיומי – המרכיב הגרעיני בתוך הטילים. אך מעבר לכך, הוא מציע גישה שונה למשא ומתן: "היות ואנחנו לא לבד במערכה ויש את ארה"ב, בואו נתחיל משא ומתן תחת אש כדי שהם יוותרו על התוכנית. המטרה הסופית צריכה להיות לעשות איתם שלום".

למרות הסתייגות המראיינים מהאפשרות לשלום עם "פנאטים דתיים", שפר מתעקש שהמציאות האזורית והנוכחות האמריקנית מחייבות חשיבה לטווח רחוק, גם בתוך מה שנראה כרגע כמלחמת התשה ממושכת.

בין לבנון לאיראן

שפר מבקש להפריד בין הזירות: "חיזבאללה הרבה יותר מורכב מאיראן. חיזבאללה זה בתוך כל בית בלבנון, אלו אזרחי לבנון. באיראן, רוב העם לא אוהב את השלטון".

בסיום דבריו, הביע שפר גאווה בדור הטייסים הנוכחי וסיפר כי למרות שהוא "מדגדג באצבעות" לחזור לקוקפיט, הוא סומך על הלוחמים באוויר. כשנשאל על החלטת מפקד חיל האוויר לצאת בעצמו לגיחה מבצעית, ענה בנחרצות: "מפקד חיל האוויר צריך לדגום את הקרב, זו החלטה מקצועית נכונה".

