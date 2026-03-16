לקראת הסדר עם האייתוללות?

תא"ל במיל' אסף אוריון: "אם המיירטים יגמרו - העורף ייפגע משמעותית" | צפו

שבועיים ויום לתוך המערכה המשותפת של ישראל וארה"ב מול איראן, המומחה הביטחוני עושה סדר • מה מצב פרויקט הגרעין, מדוע המלחמה צפויה להסתיים בהסדר מול משטר האייתוללות, החשש הממשי מהתערבות סינית - והאם יש דד-ליין של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה | צפו (יומן מלחמה)

צפו בריאיון המלא

שבועיים ויום חלפו מאז פרצה המלחמה המשותפת של ישראל וארצות הברית מול , והשאלות הגדולות סביב סיום המערכה והיום שאחרי מתחילות לצוף מעל פני השטח. בראיון מיוחד, פורס תת-אלוף (במיל') אסף אוריון, חוקר בכיר וראש תוכנית סין במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), את תמונת המצב המורכבת של המערכה הנוכחית.

איום הגרעין: חומר ל-10 עד 11 פצצות

אחת ממטרות העל של המערכה, כפי שהוגדרו על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, היא הסרת איום הגרעין האיראני, לצד צמצום איום הטילים הבליסטיים, הכטב"מים והאיום על חופש השיט.

אוריון חושף כי למרות הנזק המשמעותי שספגו מתקני הגרעין של איראן בתקיפות שעברו, הבעיה העיקרית טרם נפתרה: "יש שם מלאי של מעל 400 קילוגרם של אורניום מועשר ל-60%, כמות שמספיקה ל-10 עד 11 פצצות. עד עכשיו לא שמענו על מבצע שיודע להגיע ולקחת את זה". לדבריו, ייתכן שהפתרון לסוגיה זו ימתין להסדר המדיני שיבוא בתום המלחמה, במסגרתו יוצא החומר מאיראן.

אין מנוס מהסדר מדיני עם המשטר

למרות התקוות ברחוב הישראלי והאיראני להפלת משטר האייתוללות, אוריון מצנן את ההתלהבות ומבהיר כי מלחמות, גם המוצלחות ביותר, מסתיימות בהסדר מדיני מול מי ששולט באש.

"הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן לעולם לא יפתרו בכוח צבאי לבד", הוא מסביר. "כדי להפסיק את האש עם איראן תדרש הידברות. סביר מאוד שזה ייעשה בתיווך, ובמקרה של המלחמה הנוכחית ארצות הברית היא זו שתעשה את זה. בסוף עושים הסכם עם מי ששולט בכוח, גם אם אנחנו סולדים מדעותיו ורואים בו אויב מר".

הסכנה השקטה: "היום שאחרי" בחסות סין

נקודה קריטית שמקבלת פחות תשומת לב ציבורית היא המעורבות הסינית בנעשה. בעוד סין משחררת הצהרות מתונות הקוראות לדיאלוג והרגעה, בפועל היא ממשיכה להוות עורק החיים הכלכלי של טהראן.

"כ-90% מתפוקת הנפט של איראן נוסעת היום לסין דרך מצרי הורמוז", מדגיש אוריון ומזהיר מפני תרחיש האימים של היום שאחרי: "החשיבות הגדולה היא שבעוד שארה"ב וישראל פועלות להרוס את התעשיות הצבאיות האיראניות ולעכב את שיקומן, סין יכולה לעשות שינוי עצום. היא עלולה לבוא ולשקם את התעשיות הצבאיות של איראן תמורת נפט במהירות גבוהה הרבה יותר ממה שהיינו רוצים".

המירוץ המלחיץ: מיירטים מול משגרים

מתי ואיך תסתיים המערכה? אוריון מציב משוואה מדאיגה הנוגעת לאורך הנשימה של העורף הישראלי והאמריקאי. "בכל מלחמה שמתארכת יש נקודות היפוך. כולנו מבינים שיש כעת תחרות בין המשגרים האיראנים לבין המיירטים הישראלים והאמריקאים. לאורך זמן יש תחרות במלאים – מי ייגמר קודם?".

הוא מזהיר חד משמעית: "במידה שהמיירטים יסתיימו, אנחנו נרגיש כמובן את הפגיעה בעורף בצורה משמעותית".

אז מתי האש תפסק? אוריון רומז על תאריך יעד אפשרי בזירה הבינלאומית: ב-31 במרץ מתוכנן ביקור חשוב של נשיא ארה"ב טראמפ בסין. "דיפלומטים רבים מעריכים שהמלחמה תסתיים לפני הביקור הזה", הוא מסכם, "אבל לטראמפ פתרונים, ונדע כשנדע".

4
ערימת שטויות, בשלב הזה יש פחות ופחות טילים מאיראן יץויש כמות ענקית של מיירטים, אנחנו יכולים לוותר על הרצון העז של השמאל חא להלחם ולהגיע למו"מ, כמו שהיו כבר הסכמים עם איראן וממשל אובמה שכמובן האיראנים הפרו והעשירו אוראניום בקצב רצחני. וגם סרבו לפקחים של הוועדה של האום, הסבא"א, לפקח על האיראנים, בניגו
עוד שמאלן שמנסה להבהיל את הציבור
3
מה רלוונטי בכל הפרשנויות הללו? אין לנו מה לעשות עם כל הדיבורים האלה, רק לשבת להתפלל, להתחזק ולבטוח בקב"ה שהכל יסתיים בצורה הכי טובה עבור עם ישראל כולו. אף אחד אחר לא מחליט או קובע מה יהיה, איך ומתי.
שייקה
אז תשב בחיבוק ידיים ותתפלל. ותמשיך בדעה שלך שלא צריך לעשות השתדלות ולא צריך את צה"ל ותחליט לקב"ה שהוא לא שלח את צה"ל כדי להלחם עם אירן.
צדיק המסיכות
2
מי זה אסף אוריון המטומטם הזה. הרשעים בעולם ובתקשורת העולמית לקחו את מה שאמרת ברצינות והם מפרסמים בכל הרשתות שלישראל אין מספיק מיירטים ועושים צחוק מישראל . אל תתן פתחון פה לאומות מטומטם.
צדיק המסיכות
1
המומחה הביטחוני? האידיוט התורן! רק לא מבין עם כלכך הרבה אווילים עם ברזלים על הכתפיים הצבא מצליח בכל זאת. אולי מעיד על רמת היריבים...
מישהו ששרת בצבא

