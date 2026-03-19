רני עמרני, מומחה לענייני איראן, התארח לריאיון ל'יומן המלחמה' של 'כיכר השבת' וסיפר על התחושות ברחוב האיראני בעקבות החיסולים הדרמטיים של עלי לריגאני וע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד כוחות הבסיג' באיראן, מי שהוגדר 'הקצב מאיראן' בשל אחריותו על הטבח ההמוני במפגינים נגד המשטר. צפו בריאיון המלא.