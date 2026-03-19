כיכר השבת
הפחד מהמשטר מתחיל להתפוגג

"צרחות של שמחה" | שדרן הרדיו הפרסי מדבר על היום שאחרי חיסול 'הקצב מאיראן'

רני עמרני, מומחה לענייני איראן, התארח לריאיון ב'יומן המלחמה' וסיפר על התחושות ברחוב האיראני בעקבות החיסולים הדרמטיים של עלי לריגאני וע'לאם רצ'א סלימאני | צפו (אולפן כיכר)

רני עמרני, מומחה לענייני , התארח לריאיון ל'יומן המלחמה' של 'כיכר השבת' וסיפר על התחושות ברחוב האיראני בעקבות החיסולים הדרמטיים של עלי לריגאני וע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד כוחות הבסיג' באיראן, מי שהוגדר 'הקצב מאיראן' בשל אחריותו על הטבח ההמוני במפגינים נגד המשטר. צפו בריאיון המלא.

לדבריו, סרטונים המגיעים מתוך איראן מראים תושבים הצורחים משמחה ומהתרגשות בתוך בתיהם, שכן מדובר באדם שנתן את ההוראה לטבוח בהם בעת שיצאו לרחובות.

עמרני הסביר כי היה "בעל הבית" האמיתי בטהרן בשבועות האחרונים, כשהוא מנהל את המדינה ביד רמה בעוד מצבו של יורש העצר, מוג'תבא חמינאי, נותר לוט בערפל ללא כל אות חיים רשמי.

הוא הוסיף כי הפחד מהמשטר מתחיל להתפוגג, כשהעם רואה את כוחות הביטחון נסים על נפשם מפני כטב"מים ישראליים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר