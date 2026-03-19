רני עמרני, מומחה לענייני איראן, התארח לריאיון ל'יומן המלחמה' של 'כיכר השבת' וסיפר על התחושות ברחוב האיראני בעקבות החיסולים הדרמטיים של עלי לריגאני וע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד כוחות הבסיג' באיראן, מי שהוגדר 'הקצב מאיראן' בשל אחריותו על הטבח ההמוני במפגינים נגד המשטר. צפו בריאיון המלא.
לדבריו, סרטונים המגיעים מתוך איראן מראים תושבים הצורחים משמחה ומהתרגשות בתוך בתיהם, שכן מדובר באדם שנתן את ההוראה לטבוח בהם בעת שיצאו לרחובות.
עמרני הסביר כי לאריג'אני היה "בעל הבית" האמיתי בטהרן בשבועות האחרונים, כשהוא מנהל את המדינה ביד רמה בעוד מצבו של יורש העצר, מוג'תבא חמינאי, נותר לוט בערפל ללא כל אות חיים רשמי.
הוא הוסיף כי הפחד מהמשטר מתחיל להתפוגג, כשהעם רואה את כוחות הביטחון נסים על נפשם מפני כטב"מים ישראליים.
