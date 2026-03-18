בעוד הצפון בוער ומטחי הטילים של חיזבאללה הולכים ומחריפים, ראש עיריית צפת, יוסי קקון, מסכם תקופה אינטנסיבית של כניסה לתפקיד תחת אש. בריאיון מיוחד הוא מדבר על השגרה בצל האזעקות, הנס הגדול שהתרחש השבוע סמוך לציונו של האר"י הקדוש, וההחלטה הנחושה של התושבים שלא לעזוב את העיר.

"לא הופתענו, אנחנו מוכנים"

בתגובה לשאלת המגישים ישי כהן ויוסי סרגובסקי על כוח האש של חיזבאללה אחרי מבצע "חיצי הצפון", אומר קקון כי הוא נשאר עם הרגליים על הקרקע. "להגיד שהופתעתי? לא הופתעתי. אני יודע שיש להם יכולות, אולי אפילו יותר ממה שראינו עד עכשיו. אבל כראש עיר, אני אפילו 'שמח' שהם התחילו עכשיו, כי אנחנו כבר בתוך המערכה, בתי הספר במצב חירום – זה הזמן לגמור עם הסיפור הזה כמה שניתן".

כשנשאל מהן הציפיות שלו מהממשלה, התשובה שלו חדה וברורה: "אני רוצה הבטחה או פעולה שתבטיח לנו כאן 20 שנה של שגרה. זה מה שתושבי הצפון צריכים".

הנס בעיר העתיקה

אחד האירועים שהסעירו את העיר השבוע היה נפילת חלק מטיל ענק באזור העיר העתיקה, לא הרחק מקבר האר"י. "אנחנו חיים פה בנסים", משחזר קקון. "חתיכת טיל אדירה ירדה מהשמיים, כנראה מגובה רב מאוד. זה נפל בשטח פתוח ממש סמוך לאזור מיושב. היה שם חומר צהוב שהלחיץ את כולם, כנראה שאריות דלק טילים, אבל ברוך השם האירוע הסתיים ללא נפגעים. דבר כזה, גם בלי להתפוצץ, יכול לפרק בית".

פסח בצפת: ניקיונות תחת אש

למרות המצב הביטחוני והעובדה שמערכת החינוך הרגילה לא צפויה לחזור לפעילות מלאה עד אחרי הפסח, קקון מבהיר כי העירייה נערכת לחג בכל הכוח. "סיימתי הערכת מצב גדולה. יהיה פינוי אשפה, יהיה ביעור חמץ, תהיה הסברה. אולי אירועי תרבות גדולים לא יהיו, אבל ניכנס לפסח כמו שצריך. אני אומר לצוותים שלי: המלחמה הזו עלולה לקחת זמן, אנחנו צריכים אורך נשימה".

באשר לסוגיית הפינוי, קקון גאה בתושביו: "התושבים שלנו לא עוזבים. הבית הוא המבצר והביטחון. אני שמח שלא פינו אותנו, ללכת לבית מלון זה לא קל בכלל, בטח לא בערב פסח. כל אחד רוצה את הבית שלו".

התוכנית לשיקום העיר והגירעון

קקון, שהגיע לתפקיד עם ניסיון כמנכ"ל מועצת רכסים, לא נבהל מהאתגרים הכלכליים למרות הגירעון הכבד שירש. "נכנסתי לעיר עם גירעון של 150 מיליון שקל, אבל יש אופק. אנחנו עובדים על החלטת ממשלה לצפת, הקמת מושבה אקדמית ושיפוץ מאסיבי של העיר העתיקה. מינינו מנהל תיירות ואנחנו הולכים להסכם גג שישנה את פני העיר".

לסיום, כמי שמתמודד עם מצבי חירום עוד מימי הקורונה ברכסים, הוא אופטימי: "אין כבר הפתעות. אנחנו מכירים את ההנחיות, הצוותים ערוכים בשיא, ובעזרת השם נעבור גם את זה ונצעיד את צפת למקום טוב הרבה יותר".

