יומן מלחמה

היעד: הכרעה בלבנון ושינוי משטר באיראן? מומחים מנתחים את "שאגת הארי"

שלושה שבועות וחצי לתוך המלחמה, ובתוכנית של "יומן מלחמה" מנסים בכירי הצבא והאקדמיה להבין: למה צה"ל מתמרן שוב באותם כפרים בלבנון, האם ניתן להפיל את שלטון האייתולות מהאוויר, והאם הנשיא טראמפ בדרך לכיבוש קרקעי של יעדים אסטרטגיים באיראן? | צפו (יומן מלחמה)

| צילום: למי עזוז | תחקיר והפקה: נריה סעדיה
המערכה בצפון ובאיראן מסרבת להירגע, ואיתה השאלות הקשות על אסטרטגיית היציאה של ישראל וארצות הברית. בערב שידורים מיוחד, התארחו אלוף (במיל') גיא צור, ד"ר קובי ברדה וד"ר ירון פישר לניתוח מעמיק של תמונת המצב בחזיתות השונות.

החזית הצפונית: "רצועת ביטחון היא הכרח"

האלוף (במיל') גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, התייחס לשאלה המטרידה רבים: מדוע צה"ל נדרש לתמרן שוב ושוב באותם כפרים בדרום לבנון? לדבריו, הצהרות הפוליטיקאים על "השמדה מוחלטת" אינן פוגשות תמיד את המציאות המורכבת בשטח.

"חזבאללה הוא ארגון שלא נעלם מאליו", הסביר צור. "אם אתה לא מבצע מהלך שלם של החלפת שלטון, הם קמים לתחייה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים". צור הדגיש כי היעד המרכזי חייב להיות יצירת רצועת ביטחון פיזית: "אנחנו צריכים לשלוט בשטח עד לטווח שלא מאפשר ירי ישיר על תושבי הצפון. זה אומר לכבוש שטח, לפנות אוכלוסייה ולהשאיר רצועה ריקה כדי ללחוץ על המשטר הלבנוני".

האולטימטום של : האם האי ח'ארג' בדרך לכיבוש?

ד"ר קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, הפתיע כשניתח את לוחות הזמנים של הנשיא טראמפ. לדבריו, אנו נמצאים בשעות האחרונות של אולטימטום דרמטי. "טראמפ הוא המנהיג הכי צפוי שיש – כל מה שהוא אומר, הוא מבצע", קבע ברדה.

ברדה מעריך כי היעד הבא עשוי להיות האי ח'ארג', הלב הכלכלי של , ממנו יוצאים כ-90% מייצוא הנפט של המדינה. "ברגע שטראמפ שם שם מגפיים על הקרקע (Boots on the ground), הוא חונק את הכלכלה האיראנית. זה מהלך של 'תמונת ניצחון' 47 שנים אחרי נפילת השגרירות בטהרן". ברדה הוסיף כי מצוקת האנרגיה העולמית ולוחות הזמנים של החקלאים בארה"ב דוחקים בטראמפ להגיע להכרעה מהירה.

היסטוריה צבאית: "לא ניתן להפיל משטר רק מהאוויר"

ד"ר ירון פשר, מומחה להיסטוריה צבאית, צינן מעט את ההתלהבות מהתקיפות האוויריות המרשימות. "בהיסטוריה, מהבליץ על לונדון ועד המערכה באיטליה, הפצצות מהאוויר לא הספיקו כדי להכניע משטרים טוטליטריים", הסביר.

לדבריו, כדי להביא לשינוי אמיתי באיראן, יהיה צורך בשלב מסוים בנוכחות קרקעית או בהתקוממות עממית רחבה שתגובה בכוח צבאי. "אנחנו צריכים אורך רוח. מלחמות כאלו לוקחות זמן. כרגע אנחנו קוטשים את התשתיות, אבל ייתכן שנצטרך לעבור למלחמה טוטלית כדי להכריע את הכוח הזה".

פישר גם ערך השוואה מרתקת בין הצמד נתניהו-טראמפ לצ'רצ'יל ורוזוולט: "נתניהו הצליח לרתום את ארה"ב למערכה הרבה יותר מהר ממה שצ'רצ'יל הצליח בזמנו. השותפות הזו מרשימה, אך היא דורשת בסוף 'קנייה ללא תנאי' של האויב".

3
ראיון מצוין חבל שקטעתם אותו יותר מדי. תנו להשלים טיעון ואז תשאלו.
חנוך
נכון מאוד
משה
2
מה קרה הפסקתם לדבר בניכם? פחות מעניין ככה
ישראל
1
מתחילת התכנית הזאת שמה לב שישי לא מפסיק להקטין את יוסי. חבל. תן לו גם לדבר, ותפסיק ל'חדד' אותו ולהעיר לו.
חבל ישי

אולי גם יעניין אותך:

עוד ביומן מלחמה:

