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סינגל בכורה מרגש

הזמר שישנה את המוזיקה החסידית: אהרן גרסטל בסינגל בכורה מרגש

הזמר והיוצר משיק את שירו המקורי הראשון • שנה שלמה של יצירה מוזיקלית | 'מעניק ביטוי לרזא דשבת' (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
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בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר והיוצר אהרן גרסטל את סינגל הבכורה שלו - 'ערב שבת עם דמדומי חמה'. השיר, שנוצר במשך שנה שלמה, מביא שילוב ייחודי בין החמימות והרגש של בעל תפילה מלא נשמה לבין הווירטואוזיות והאמנות של טנור דרמטי בעל הכשרה מקצועית.

היצירה החדשה מעניקה ביטוי מוזיקלי למסתורין של 'רזא דשבת'. מילותיו של השיר פורשות את החוט המקשר בין שקיעת החמה, הרגשות שהיא מעוררת והשינוי הפנימי שמתחולל עם קבלת השבת. זוהי של שמחה וגעגוע, שנותנת קול לכמיהה עתיקת יומין, הטבועה בשירת ישראל מאז ומעולם: לגאולה, לחיבור ולהתקרבות לבורא.

את הלחן יצר אהרן גרסטל עצמו, בעוד שההפקה המוזיקלית הופקדה בידי איצי לינדנר. את המיקס ביצע ליפא בראונר. השילוב בין הכוח הקולי המיוחד של גרסטל לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת השבת.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, האלבום המשותף של יוני גנוט ובנו לביא 'ניגוניך אבי', והסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר.

גרסטל מצטרף לרשימה הארוכה של זמרים ויוצרים שמשיקים יצירות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. הבחירה להשיק את סינגל הבכורה בתקופה זו, לאחר שנה שלמה של עבודה על היצירה, מעידה על תהליך יצירתי מעמיק ומוקפד.

ערב שבת עם דמדומי חמה

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שבתמוזיקהמוזיקה חסידית

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