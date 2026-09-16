בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: אהרל'ע סמט משיק את הפרויקט החמישי בסדרת 'הייליגע מינוטן', שהפך כבר למסורת נשגבת. הפעם פונה סמט אל שורשים עמוקים במיוחד - ניגונים קדושים מבית מדרשו של 'בעל הדברי אמונה' זי"ע, שם ינק את הלחנים שעברו מדור לדור בחצרות הבנים שיבדלח"א, האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן.

את הלחן הנשגב הזה הלחין האדמו"ר משומרי אמונים זי"ע, חותנו של בעל 'הדברי אמונה', והוא מושר בחצרות תולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן על הפיוט 'כבקרת רועה עדרו'. הניגון משקף את העומק הרוחני והחסידי של החצרות הללו, ומעביר מסר של קדושה ואמונה.

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