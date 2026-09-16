בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: אהרל'ע סמט משיק את הפרויקט החמישי בסדרת 'הייליגע מינוטן', שהפך כבר למסורת נשגבת. הפעם פונה סמט אל שורשים עמוקים במיוחד - ניגונים קדושים מבית מדרשו של 'בעל הדברי אמונה' זי"ע, שם ינק את הלחנים שעברו מדור לדור בחצרות הבנים שיבדלח"א, האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן.
את הלחן הנשגב הזה הלחין האדמו"ר משומרי אמונים זי"ע, חותנו של בעל 'הדברי אמונה', והוא מושר בחצרות תולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן על הפיוט 'כבקרת רועה עדרו'. הניגון משקף את העומק הרוחני והחסידי של החצרות הללו, ומעביר מסר של קדושה ואמונה.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. מוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור מצמרר ממחנה מידנק, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואורי גרינוולד ואלחנן ענבל חברו לדואט מרגש על התורה הקדושה.
השיר מוקדש לעילוי נשמת המשב"ק ונאמן ביתו של רבינו זי"ע, איש החסד הרה"ח ר' שמעון ברוין ז"ל, ת.נ.צ.ב.ה. ההקדשה מעניקה לפרויקט משמעות נוספת של זכרון והנצחה לאיש שהיה קשור בקשר הדוק לבית המדרש ולרבינו.
את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע דייויד טויב, שהעניק לניגון מעטפת צלילית עשירה תוך שמירה על האותנטיות החסידית. את המיקס והמאסטרינג ביצע שלמה זלמן וועכטער, והגרפיקה נוצרה על ידי שמעון רוכמן SDR. השילוב בין ההפקה המקצועית לבין הנאמנות למקור יצר תוצר מוזיקלי שמחבר בין המסורת לבין צלילים עכשוויים.
סדרת 'הייליגע מינוטן' של אהרל'ע סמט ביססה את מעמדה כפרויקט מוזיקלי חשוב המביא ניגונים קדושים מהמסורת החסידית לקהל רחב. הפרויקט החמישי ממשיך את המסורת הזו ומעניק לקהל חוויה מוזיקלית רוחנית המחברת לשורשים העמוקים של החסידות.
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