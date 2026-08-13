עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: המלחין ר' אריה בלום משיק את הסינגל "והשיב" - שיר שכולו תפילה, נחמה וציפייה לגאולה שלימה. הפרויקט, שמשלב לחן יידישאי אותנטי עם הפקה מוזיקלית עשירה, מביא מסר עוצמתי על הבטחת הקדוש ברוך הוא לשליחת אליהו הנביא שיקבץ את נדחינו וישיב את כולנו לירושלים.

בניגוד לסינגלים רבים שמסתפקים בביצוע סולו, ר' אריה בלום בחר להעניק ליצירה מימד נוסף דרך שיתוף פעולה עם תלמידיו. מקהלה מלאה של ילדי מונקאטש מאנסי - תלמידי כיתה ה' - ממלאים את הרצועה בחן ובקדושה, כשהם מעבירים את המסר המרכזי של השיר: גם ברגעי ריחוק וגלות, הקדוש ברוך הוא הוא אבינו האמיתי ומעולם לא עזב אותנו. הסולנים הצעירים אלי טירנאור ומשה אפרים הרשקוביץ מעניקים לשיר את העומק הרגשי המיוחד.

היצירה מעמיקה ברגע הנשגב שבו לב כביכול של אבא שבשמיים יפנה ברחמים אל כלל ישראל, ולבנו שלנו ישוב אליו. הלחן, שחתום עליו ר' אריה בלום בעצמו, מעניק ליצירה ניחוח יידישאי חם ושורשי של פעם - סגנון שהפך להיות חותמו המוזיקלי של המלחין המוערך. הלחן נושא בתוכו את הכמיהה העמוקה לגאולה, תוך שמירה על האותנטיות החסידית המסורתית.

את הלחן עוטפים העיבודים המוזיקליים העשירים של המעבד המוערך דוד פינק, שיצר מעטפת צלילית מקצועית המכבדת את המסורת תוך העניקת פנים חדשות. על מלאכת עיבוד הקולות והפקת המקהלה ניצח המפיק הנודע חיים מאיר פליגמן מאולפני "מאסטר סטודיוז", שהביא את הווקאלס ברצועה לרמת גימור מושלמת. הפקתו המוזיקלית של לייבי פינק משלימה את התמונה המקצועית של הפרויקט.

הסינגל "והשיב" מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות חסידיות שמשקפות את הכמיהה לגאולה ואת האמונה בהבטחות הקדוש ברוך הוא. בדומה לפרויקטים מוזיקליים אחרונים בז'אנר החסידי, גם כאן משתלבים מסרים רוחניים עמוקים עם הפקה מוזיקלית עכשווית ומקצועית.

על מלאכת המיקס והמאסטרינג אחראי חיים מוזס, שהעניק לרצועה את האיכות הסופית המושלמת. ההקלטות בוצעו באולפן "מאסטר סטודיו", שהפך בשנים האחרונות לכתובת מבוקשת עבור אמני המוזיקה החסידית המחפשים איכות הפקה ברמה הגבוהה ביותר. הניהול המוזיקלי של חיים מאיר פליגמן מעיד על תשומת הלב לפרטים הקטנים ביותר בכל שלב של ההפקה.

הפרויקט מדגים את הכוח המיוחד של שילוב בין דורות - המלחין המנוסה ר' אריה בלום יחד עם תלמידיו הצעירים, שמעבירים את המסר בקול טהור ומרגש. השילוב הזה יוצר חוויית האזנה שמחברת בין המסורת העתיקה לבין הדור הצעיר, ומעביר את המסר שהציפייה לגאולה עוברת מדור לדור.