אריה שפילמן חוגג חתונת בנו: "חיים שיש" - הסינגל שיעיף אתכם

עולם המוזיקה היהודית מקבל הערב פרויקט מיוחד במינו: אריה שפילמן, שף מקצועי ובעל חברת קייטרינג מלייקווד שבניו ג'רזי, משיק את הסינגל "חיים שיש" - שיר חדש שנולד לכבוד חתונת בנו המתקיימת הערב. השיר, שהולחן והופק על ידי איצי וולדנר, מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות שיצר שפילמן לאורך השנים לציון אירועי משפחה משמעותיים.

בניגוד לזמרים רבים שמשיקים סינגלים בודדים, שפילמן בחר להעניק לקהל חבילה שלמה. "חיים שיש" משוחרר במסגרת אלבום חדש בשם "קול אריה", הכולל שישה שירים - חמישה שירים קודמים שהוציא לאורך השנים, יחד עם השיר החדש. כל השירים באלבום נוצרו לכבוד ציוני דרך משפחתיים ושמחות, כשהם נושאים את החותם המוזיקלי המיוחד של וולדנר.

שפילמן, שמשלב בין קריירה מצליחה כשף מקצועי לבין פעילות מוזיקלית, ידוע בקהילה היהודית בלייקווד גם כחזן ובעל תפילה. לאורך השנים הוציא מספר סינגלים מצליחים בהפקתו של וולדנר, ביניהם "מי אדיר", "למען" ו"ישימך" - שירים שהפכו למוכרים בשמחות ובאירועים משפחתיים. כל אחד מהשירים נולד מתוך רגע אישי ומשמעותי בחייו של שפילמן ומשפחתו.

הסינגל החדש "חיים שיש" מבוסס על מילים מתוך ברכת החודש, ומעניק להן ביטוי מוזיקלי חדש. וולדנר, שעומד מאחורי ההלחנה וההפקה המוזיקלית, יצר עיבוד שמשלב בין מסורת למודרניות. התזמון של השחרור - בערב החתונה עצמו - מעניק לשיר משמעות נוספת, כשהוא הופך לחלק אינטגרלי מהשמחה המשפחתית.

אלבום "קול אריה" מציע מבט רחב על הדרך המוזיקלית של שפילמן, כשהוא משלב שירים שנוצרו לאורך תקופה ממושכת. השירים הקודמים באלבום - "מי אדיר", "למען", "ישימך" ושלושה נוספים - כבר זכו להכרה בקהילה, והצטרפותו של "חיים שיש" משלימה את התמונה. כל השירים נושאים את החתימה המוזיקלית של וולדנר, שהפך לשותף קבוע ביצירות של שפילמן.