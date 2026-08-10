עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת במיוחד: הזמר אבישי אשל משיק מחרוזת מזרחית חדשה ואנרגטית, שמשלבת בין מילים מהמקורות למילים של מיטב היוצרים, ומעניקה להם מעטפת מוזיקלית ים-תיכונית עשירה. המחרוזת, שהופקה בידי דוד משה ביתן, מציעה חוויית האזנה שונה לחלוטין - סאונד אותנטי ומקפיץ שמכוון ישר לרחבת הריקודים.

בניגוד לסינגלים רבים שנשענים על הפקה אולפנית סטרילית, המחרוזת החדשה של אשל בוחרת בכיוון של נגנים חיים וסאונד אותנטי. ההפקה המוזיקלית, שעומד בראשה דוד משה ביתן, משלבת כלי נגינה מסורתיים עם עיבוד עכשווי ומקצועי. ביתן, שחתום גם על הקלידים, התכנותים והסינטי, יצר מעטפת צלילית שמחברת בין המסורת המזרחית לבין הפקה מודרנית.

הצוות המוזיקלי שמלווה את המחרוזת כולל שמות מהשורה הראשונה בז'אנר: עומרי זליג על הגיטרות, הבגלמה והסאז - כלי נגינה טורקי מסורתי שמעניק למחרוזת את הנופך האותנטי המיוחד. אביאל מכבי על הדרבוקה מוסיף את הקצב המזרחי המוכר, ויניב בלאס ביצע את המיקס הסופי שמחבר את כל האלמנטים למקשה אחת.

הלחנים במחרוזת שואבים השראה ממקורות ים-תיכוניים עשירים - מוזיקה ערבית וטורקית שמתמזגת עם המילים העבריות ויוצרת שילוב ייחודי. המחרוזת מתאימה במיוחד לשמחות, אירועים וכל מי שמחפש מוזיקה טובה עם נשמה. הסגנון האנרגטי והקצב המקפיץ הופכים אותה לבחירה מושלמת לרחבת הריקודים, כשהסאונד האותנטי של הנגנים החיים מעניק לה יתרון ברור על פני הפקות סינתטיות.

אשל, שהוכיח את עצמו כאחד הזמרים המובילים בז'אנר המזרחי-חסידי, מביא במחרוזת החדשה את הכוח הווקאלי והאנרגיה שהפכו אותו לאהוב על קהל רחב. הביצוע שלו משלב בין טכניקה ווקאלית מקצועית לבין רגש אמיתי, כשכל ניגון במחרוזת מקבל את הטיפול המיוחד שמגיע לו.

ההפקה המוזיקלית של ביתן מצליחה ליצור איזון מדויק בין האלמנטים המסורתיים לבין הסאונד העכשווי. הקלידים והתכנותים משלימים את הנגנים החיים מבלי לטשטש את האותנטיות, והתוצאה היא מחרוזת שנשמעת רעננה ומודרנית אך נשארת נאמנה לשורשים המוזיקליים המזרחיים.

המחרוזת מצטרפת לשורה של פרויקטים מוזיקליים שיצאו לאחרונה בז'אנר החסידי-מזרחי, אך מצליחה להתבלט בזכות ההפקה המקצועית והסאונד האותנטי. השילוב בין מילים מהמקורות למילים של יוצרים עכשוויים, יחד עם הלחנים הים-תיכוניים העשירים, יוצר חוויית האזנה מגוונת שמתאימה לכל סוגי האירועים - משמחות משפחתיות ועד אירועים גדולים.