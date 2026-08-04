עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת: הזמר אבישי שוע משחרר סינגל חדש בשם 'והריקותי' - יצירה שמשלבת בין מקורות יהודיים מוכרים לבין כתיבה מודרנית ואנרגיה שמכוונת ישר לרחבת הריקודים. הסינגל, שמגיע בעיצומה של עונת השמחות, מציע חוויית האזנה שונה - שילוב ייחודי של מסורת ועכשוויות.

במרכז השיר משתלב הפזמון החב"די הכה מוכר והאהוב 'והריקותי לכם ברכה', לצד המימרא החז"לית 'עד שיבלו שפתותיכם מלומר די'. השילוב בין שני המקורות יוצר מסר עוצמתי של ברכה ושפע, תוך שמירה על קצב ממכר שהופך את השיר למתאים במיוחד לאירועים ולשמחות. הטוויסט הרענן והחיבור לקול המיוחד של אבישי שוע מעניקים לשיר את האופי הייחודי שלו.

הפקה מוזיקלית מקיפה

את כל שלבי היצירה ביצע שרון אבילחק, שחתום על המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית. אבילחק, שהוכיח את עצמו כאחד היוצרים והמפיקים המובילים בז'אנר, הצליח להעניק ל'והריקותי' מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. העובדה שהוא אחראי על כל שלבי התהליך מעידה על חזון מוזיקלי שלם ועקבי.

אבילחק, שעבד לאחרונה עם עוז כהן בסינגל 'אבא שלי מלך' ועם האחים בכר ב'נשאר הגעגוע', ממשיך להוכיח את יכולתו ליצור מוזיקה שמדברת אל קהל רחב. הפרויקט החדש עם אבישי שוע מציג צד נוסף של יכולותיו - שילוב בין מסורת חסידית לבין הפקה עכשווית שמתאימה לטעם המוזיקלי של ימינו.

מסר של ברכה ושפע

מה שהופך את 'והריקותי' לסינגל מיוחד במינו הוא המסר העמוק שהוא מעביר. הפזמון החב"די 'והריקותי לכם ברכה' מזכיר את ההבטחה האלוקית לשפע וברכה, בעוד המימרא 'עד שיבלו שפתותיכם מלומר די' מדגישה את גודל הברכה שאין לה גבול. השילוב בין שני המקורות יוצר תחושה של אמונה וביטחון, תוך שמירה על אנרגיה חיובית ומרוממת.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות חדשות שמשלבות בין מסורת לבין מודרניות, בדומה לחיים ישראל ב'בן של מלך העולם' ולאבי לרנר ב'היפלא'. הקו המוזיקלי הקצבי והסוחף הופך את 'והריקותי' למתאים במיוחד לאירועים, לשמחות ולהאזנה חוזרת, תוך שמירה על המסר הרוחני העמוק שבבסיסו.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות ובערוצי היוטיוב, ומצטרף למגוון הסינגלים החדשים שמעשירים את עולם המוזיקה החסידית בתקופה זו.