אברהם עזר מפתיע: מחרוזת דאנס אנרגטית שתכניס אתכם לאווירת החג

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הקלידן והמעבד אברהם עזר משיק פרויקט ראשון מסוגו - 'דאנסוכות', מחרוזת מגוונת ואנרגטית שמביאה את שמחת חג הסוכות הבעל"ט בצורה חדשה ומרעננה. הפרויקט מגיע בשיתוף הזמרים אליהו לייפער ומאיר בריקמן, ומציע חוויה מוזיקלית ייחודית שמשלבת קצב, אנרגיה ושמחה.

המחרוזת מלווה בקליפ מיוחד שיוצר חיבור נשגב בין התחושות של מוצאי יום הכיפורים לבין שמחת חג הסוכות המתקרב. הקליפ מכניס את הצופים היישר לאווירת החג, עם קצב ואנרגיה שמעוררים את הרצון לחגוג ולשמוח. הבחירה להשיק את הפרויקט דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - הימים שבין יום הכיפור לסוכות מהווים רקע רוחני מתאים למעבר מאימת הדין לשמחת החג.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע אברהם עזר בעצמו, כשהוא משלב את הניסיון והכישרון שלו ביצירת מעטפת צלילית עשירה ואנרגטית. ההקלטות בוצעו על ידי אלחנן אדלר ואיתמר שטיין, והמיקס והמאסטרינג הופקדו בידי איתמר שטיין. את הצילום והעריכה ביצע ש.כ, שהעניק לפרויקט מימד ויזואלי מרשים.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. אברימי לונגר השיק פרויקט מיוחד בשם 'הרהורי תשובה' יחד עם מוישי מנדלסון, לייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש בשם 'חודש תשרי', ויוסף חיים ג'נח משיק סינגל חדש בשם 'אריות'. המחרוזת החדשה של עזר מציעה גישה שונה ומרעננה לשירי החג, עם דגש על אנרגיה וקצב שמזמינים את הקהל להצטרף לשמחה.

הפרויקט 'דאנסוכות' מבקש להעניק לקהל חוויה מוזיקלית שתלווה אותו לאורך ימי החג, ולהכניס את כולם לאווירה של שמחה וחגיגה. השילוב בין קולותיהם של לייפער ובריקמן לבין העיבוד האנרגטי של עזר יוצר תוצאה ייחודית שמחברת בין המסורת לבין צלילים עכשוויים.