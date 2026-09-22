יואלי דוידוביץ מפתיע: אלבום חדש שכולו שמחת סוכות

עננים
מוזיקה
לקראת חג הסוכות משיק הזמר ובעל המנגן יואלי דוידוביץ את אלבומו הראשון בקריירה - "עננים", פרויקט מוזיקלי מושקע הכולל חמישה שירים המוקדשים לשמחת החג. האלבום משלב לחנים חדשים, ניגונים עתיקים מחצרות הקודש, ומביא מסר של שמחה והתעלות.
דוידוביץ, ששמו הולך לפניו בזכות להיטים כמו "ממלכת כהנים", "אשרי רבו" ו"בנים אתם", עושה צעד משמעותי בקריירה המוזיקלית שלו. לאחר שורה ארוכה של סינגלים מצליחים, הוא משיק לראשונה אלבום שלם - מהלך שמעיד על בשלות אמנית ורצון להעמיק את המסר המוזיקלי.
סוכת דוד
מוזיקה
הרעיון לאלבום נולד דווקא מתוך לימוד התורה. דוידוביץ, הנמנה עם חברי "כולל לערנען" - חבורה המאגדת בעלי בתים ובהם גם אנשי מוזיקה - זכה השנה לסיים עם חברי הכולל את מסכת סוכה. מתוך הלימוד והחיבור המיוחד למצוות החג התגבש הרעיון ליצור אלבום שיביא את שמחת התורה ושמחת החג אל בתי ישראל.
"השליחות שלי היא להביא שמחה בבתי ישראל", מסר דוידוביץ. "במהלך לימוד מסכת סוכה התחלתי לחשוב איך אפשר לקחת את שמחת התורה ואת שמחת החג, לחבר אותן דרך השירה ולהפיץ את האור. רציתי ליצור משהו שלא רק יאזינו לו, אלא ממש יכניס את אווירת החג ואת השמחה של מצווה לכל סוכה".
האלבום כולל חמישה שירים, רובם לחנים חדשים פרי יצירתם של מלחיני העל הערשי וויינבערגער ואנשי פרידמן מארצות הברית, מהשמות הבולטים בעולם המוזיקה החסידית. השילוב בין היוצרים המובילים לבין הביצוע של דוידוביץ יוצר תוצאה מוזיקלית ברמה הגבוהה ביותר.
הגלה נא
מוזיקה
בין שירי האלבום בולט "סוכת דוד", המעניק למילים המוכרות פרשנות מוזיקלית מרגשת ועמוקה, המתאימה לרגעי ההתעלות בצל הסוכה. לצדו מגיע "פיטם", שיר המשלב נשמה וקצב ומביא מסר של אמונה ושמחה גם בזמנים מורכבים: "אפילו ווען די פיטעם איז אראפ, מאכט מען אויך א ברכה" - גם כשהמצב אינו מושלם, ממשיכים לברך את בורא עולם.
שיר הנושא, "עננים", הוא שיר קצבי ושמח העוסק בענני הכבוד שליוו את עם ישראל במדבר. השיר מביא את האנרגיה המוכרת של דוידוביץ, עם פוטנציאל להפוך לאחד מלהיטי רחבות הריקודים ושמחות בית השואבה בחג הקרוב.
אושפיזין עילאין
מוזיקה
לצד הלחנים החדשים, דוידוביץ משלב באלבום גם ניגונים עתיקים מחצרות הקודש סקולען וסאטמר, הזוכים לביצוע מחודש ומרענן. השילוב בין חדש לישן, בין לחנים עכשוויים לניגוני הדורות, יוצר חוויה מוזיקלית עשירה ומגוונת.
האלבום מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת חג הסוכות. אברהם עזר השיק מחרוזת דאנס אנרגטית עם אליהו לייפער ומאיר בריקמן, משולם זושא הוציאה סינגל חדש בשם "Roof Over My Head" על החוויה הייחודית של הסוכה, ועוד זמרים רבים משיקים יצירות חדשות לכבוד החג.
"עננים" מביא שילוב של חדש וישן, שמחה ורגש, לחנים עכשוויים לצד ניגוני הדורות, כשהכול מתכנס למטרה אחת: להכניס את שמחת חג הסוכות אל הלב ואל הבית. חמישה שירים, אלבום אחד, ושמחת חג שתלווה את הקהל בסוכה, בטישים ובשמחות בית השואבה.
פיטם
מוזיקה
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