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סינגל חדש

הבן שר את הלחן של אבא: אברומי בלומנברג בסינגל געגועים חדש

ר' אלימלך בלומנברג הלחין, בנו אברומי מבצע • מקהלת יוסי גליק מצטרפת לביצוע המרגש | תפילה וציפייה לגאולה (מוזיקה)

עולם ה החסידית מקבל היום יצירה מיוחדת במינה: אברומי בלומנברג משיק את הסינגל "אני מאמין" - ביצוע מרגש ללחן חדש שיצר אביו, ר' אלימלך בלומנברג. הפרויקט, שמשלב בין דורות ובין מסורת לחדשנות, מביא את ההצהרה הנצחית של האמונה בביאת המשיח בעיבוד מוזיקלי עכשווי ונוגע ללב.

בניגוד לסינגלים רבים שמסתפקים בביצוע סולו, בלומנברג הצעיר בחר להעניק ליצירה מימד נוסף דרך שיתוף פעולה עם מקהלת הפאר של יוסי גליק. המקהלה, המוכרת בזכות הביצועים החמים והאותנטיים שלה, מוסיפה לשיר שכבה של חסידיות ומרוממות, ויוצרת אווירה מיוחדת של ציפייה וכמיהה לגאולה.

הלחן החדש של ר' אלימלך בלומנברג מעניק למילים "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" ביטוי מוזיקלי טרי ומרטט. המילים, שכל יהודי מכריז אותן מדי בוקר כחלק מעיקרי האמונה, מקבלות כאן נשמה חדשה - שילוב בין מסורת עתיקה לבין סאונד עכשווי שמדבר אל הדור הצעיר. הלחן נושא בתוכו את הכמיהה העמוקה לגאולה, תוך שמירה על האותנטיות החסידית.

את ההפקה המוזיקלית והעיבוד ביצע משה לאופר, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה מודרנית. לאופר, המוכר כמעבד ומפיק מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להעניק לשיר איזון מושלם בין העומק הרוחני לבין הנגישות המוזיקלית. על המיקס והמאסטרינג אחראי שלמה ווכטר, שהעניק לסינגל צליל מלוטש ומקצועי.

הפרויקט הוקלט באולפני ווליום (Volume Studio), כשהוא מצטרף לשורה של סינגלים שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגל "מרחם" של יענקי דסקל ול"שובו אלי" של יהודה גרין, גם "אני מאמין" מביא מסר של אמונה וציפייה, אך בגישה מוזיקלית ייחודית משלו.

השיר מדגיש את המסר המרכזי שככל שכל יום שעובר מקרב אותנו אל הגאולה, לבו של כלל ישראל לעולם לא יפסיק לשיר "אני מאמין". גם אם זה יתעכב, אנו ממשיכים לחכות לו בכל יום שיבוא. היצירה נולדה כדי לחזק את כולנו באמונה שלמה ובציפייה בלתי פוסקת לכך שהוא יבוא עוד היום, ונשוב כולנו הביתה לירושלים הבנויה.

הסינגל יצא לאור היום בשעה 19:00, ומצטרף למגוון הרחב של יצירות מוזיקליות שמחזקות את האמונה והציפייה לגאולה. השילוב המיוחד בין הלחן של האב לביצוע של הבן, יחד עם מקהלת יוסי גליק והפקתו המקצועית של משה לאופר, יוצר חוויית האזנה מרגשת שנוגעת בליבו של כל מאזין.
מוזיקהמוזיקה חסידיתמשה לאופריוסי גליקאלימלך בלומנברגאברומי בלומנברג

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