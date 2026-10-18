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סינגל חדש ומרגש

דניאל יטיב בסינגל חדש שיגע בנשמה: 'לגעת בשמיים'

הזמר משיק שיר אישי על השאיפה להתקרב לבורא • מאור שושן וסתיו נחמיאס בהפקה | 'גם אחרי הסערה השמש עוד תזרח' (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
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בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם ה החסידית והיהודית, משיק הזמר והיוצר דניאל יטיב את הסינגל החדש שלו - 'לגעת בשמיים'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא מסר אישי ועמוק על השאיפה להתקרב לבורא עולם, להתמודד עם אתגרי החיים ולזכור שגם ברגעים המורכבים ביותר תמיד יש מקום לתקווה.

את מילות השיר כתב יטיב בעצמו, והלחין אותו יחד עם מאור שושן. ההפקה המוזיקלית הופקדה בידי מאור שושן וסתיו נחמיאס, שיצרו עיבוד מקצועי המעניק לשיר מעטפת צלילית מרגשת ומרוממת.

השיר מבטא את השאיפה של כל יהודי להתכוונן אל מי שיושב בשמיים, להתחזק באמונה ולדעת שהכול משמיים ושאין רע יורד מלמעלה. המילים הכנות והמסר של אמונה, געגוע ואופטימיות מזמינים את המאזינים להתחבר פנימה ולהמשיך להאמין שגם אחרי הסערה השמש עוד תזרח.

לגעת בשמיים

מוזיקה

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הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם סינגל הבכורה של אהרן גרסטל 'ערב שבת עם דמדומי חמה', השיר החדש של שמולי שטיינמץ 'ענבי הגפן' והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.

יטיב, שכבר הוכיח את עצמו כיוצר מוכשר בעולם המוזיקה היהודית, מביא בסינגל החדש שילוב ייחודי בין מילים אישיות ללחן נוגע. השיר נושא מסר של חיזוק והתמודדות, ומעביר את התחושה שגם בתוך הקשיים והאתגרים, האמונה והתקווה תמיד נמצאות שם.

הסינגל 'לגעת בשמיים' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לרשימת השירים החדשים שמעשירים את הנוף המוזיקלי היהודי בתקופה זו.
מוזיקהמוזיקה חסידיתמאור שושןדניאל יטיבסתיו נחמיאס

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