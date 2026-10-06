בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, מקבל הקהל יצירה מיוחדת במינה: הזמר, היוצר ונגן העוּד אלעזר יפרח (24) מירושלים משיק את סינגל הבכורה שלו "אבי נתן". השיר עוסק בפער שבין ההתמודדות האישית להתמודדות הלאומית בשלוש השנים האחרונות, בתחושה של מי שנושא קושי פרטי בתוך תקופה קשה ממילא.

יפרח לא מסתיר את הקושי בשיר - "ויש ימים של גאולה, ויש קרוב להתייאש" - אבל בוחר בכל בוקר מחדש, עם "מודה אני" ועם ההבנה שזכה להיות כאן בדיוק עכשיו, "להיות פה כשהכל קורה". הכוח להמשיך, לפי השיר, מגיע מההבנה שכל אחד מאיתנו הוא חלק מסיפור ארוך וגדול, וממקור של אור שצריך לשמור עליו. את המילים הוא משאיר פתוחות, ולמאזין להחליט אם מדובר באב הפרטי או באבינו שבשמיים. לשיר יש גם סיפור לידה מיוחד. הבתים נכתבו ראשונים, לצד פזמון אחר לגמרי, מז'ורי ושונה באופיו. כשהשיר הגיע למפיק מאור שושן, הוא הציע לכתוב פזמון חדש. זמן קצר אחר כך השתתף יפרח בערב תפילה לשובו של אבינתן אור מהשבי, ערב שעסק בדיוק באותן נקודות של עם אחד וסיפור משותף.

מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

"הערב הזה חיזק אותי מאוד", מסר יפרח, "ומשם יצא הפזמון. ממש אבי נתן לי את האור". הפרויקט מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה האחרונה, כשכל אחת מהן מביאה מסר ייחודי משלה.

יפרח גדל בבית שומר מצוות בירושלים, לאב ממוצא מרוקאי שגדל במושב ולאם ממוצא אשכנזי. את דרכו המוזיקלית החל בגיל צעיר, כשאביו לקח אותו ואת אחיו למורים למוזיקה אנדלוסית ולפיוט. שם גם פגש את ה'עוּד', שהפך לחלק בלתי נפרד מזהותו המוזיקלית, מהפיוטים והסליחות ועד לשירי הפופ האמוני שהוא כותב היום. הוא תלמידו של חיים ביטון, מבכירי המורים למוזיקה מרוקאית בארץ, וניגן בהרכבים אנדלוסיים לצד משה לוק ופייטנים נוספים.

לאחר לימודים בבית הספר "מורשה" ובישיבות "יקירי ירושלים" ו"יד אהרן", התגייס יפרח לצה"ל ושירת ברבנות הצבאית ובאגף הגיור, וכיום הוא משרת במילואים ברבנות של חטיבה 6. אחרי שנתיים של לימודי משפטים באוניברסיטה העברית החליט לעצור ולהקדיש את עצמו למוזיקה. הוא לומד ב"שירת הלויים" לתואר ראשון במוזיקה, ובמהלך המלחמה החל לכתוב שירי פופ אמוני.

"פגשתי רבדים שונים בעם ישראל", מסר יפרח. "את הציבור החרדי, הליטאי והספרדי, את ישיבות ההסדר, את הצבא בסדיר ובמילואים, ואת האוניברסיטה החילונית. יש בי המון רבדים, ויחד עם זה אני פשוט ועממי. אני רוצה שהשיר יעביר את כל זה: אופטימיות, אחדות, ותחושה שאנחנו הולכים יחד בסיפור ארוך. קצת צ'יל, קצת שמחה, והרבה חיבור".

"אבי נתן" הוא רק ההתחלה. במגירה של יפרח ממתינים שירי קודש וגם טקסטים משלו, שאותם הוא שוקל להוציא כאלבום נפרד. "עורה נבל וכינור", הוא שר בפזמון, ומי שמכיר אותו יודע שאצלו זה בעיקר עוּד. ובכל השירים הבאים, כמובן, הוא יהיה שם.