בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר והיוצר גבריאל סבג את הסינגל החדש שלו - 'מזמור לתודה'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון בין סבג לבין ניסו סלוב, דיג'יי ומפיק מוזיקלי מוביל בעולם המוזיקה היהודית.

סבג, שעורר הדים רבים עם המעבר אל קדמת הבמה וסינגל הבכורה 'רק איתך' שיצא בדואט עם נתנאל ישראל וזכה להצלחה חוצת מגזרים, חובר הפעם אל ניסו סלוב. סלוב, שחתום על עשרות רמיקסים והפקות מוזיקליות, אחראי לכמה מהלהיטים האלקטרוניים הגדולים ושיתופי פעולה עם גדולי הזמר היהודי. התוצאה של השיתוף היא 'מזמור לתודה' - שיר מקפיץ תוסס ושמח במיוחד, שהלחין סבג בעצמו. השיר נועד להזכיר לכולנו בכל רגע, להודות על כל מה שקורה לנו בחיים. השילוב בין הכוח הקולי של סבג לבין ההפקה המקצועית של סלוב יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לעונת הסתיו-חורף ולעונת החתונות.

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הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, האלבום 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'תזכה אותי' של אלי הרצליך.

אלי הרצליך משיק סינגל חופה מרגש עם קליפ AI ייחודי מלך הלפגוט | 12:09

הסינגל 'מזמור לתודה' מסתמן כאחד מלהיטי הדיפ-האוס המבטיחים של עונת הסתיו-חורף, עם מסר של שמחה והודיה שמתאים לכל רגע בחיים. השיר מזמין את המאזינים לרקוד ולשמוח, תוך כדי הכרת תודה על הטוב שבחיים.