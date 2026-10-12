יש ניגונים שברגע שהם מתחילים, הלב חוזר ישר לשולחן השבת בישיבה ולרגעי ההתעלות של רעווא דרעווין. את הרוח המיוחדת הזו מביאים דניאל אלישע ובחורי ישיבת "היכל צבי - אוהל יוסף" בבני ברק, במחרוזת שכולה שירת נשמה ישיבתית חמה וסוחפת.

המחרוזת משלבת ניגוני דבקות עמוקים עם שירי קרליבך מלאי שמחה, בשירה משותפת שיוצאת ישר מן הלב. הקליפ צולם במהלך קעמפ הישיבה בקמפוס "מקווה ישראל" בחולון, בליווי תזמורת חיה ובהפקה מוזיקלית מוקפדת שמביאה את העוצמה והאותנטיות של הבחורים.