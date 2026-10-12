יש ניגונים שברגע שהם מתחילים, הלב חוזר ישר לשולחן השבת בישיבה ולרגעי ההתעלות של רעווא דרעווין. את הרוח המיוחדת הזו מביאים דניאל אלישע ובחורי ישיבת "היכל צבי - אוהל יוסף" בבני ברק, במחרוזת שכולה שירת נשמה ישיבתית חמה וסוחפת.
המחרוזת משלבת ניגוני דבקות עמוקים עם שירי קרליבך מלאי שמחה, בשירה משותפת שיוצאת ישר מן הלב. הקליפ צולם במהלך קעמפ הישיבה בקמפוס "מקווה ישראל" בחולון, בליווי תזמורת חיה ובהפקה מוזיקלית מוקפדת שמביאה את העוצמה והאותנטיות של הבחורים.
הפרויקט כולו נערך בברכת ראשי הישיבה, הרה"ג רבי יעקב ראם שרבאני שליט"א והרה"ג רבי עובדיה יוסף שליט"א. על ההפקה והקונספט אמון שמוליק שרבאני, בעוד שהעיבוד המוזיקלי בוצע על ידי נפתלי לנדסמן.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם "פרשת השבוע ברגאיי" של רון אהרן קרס, הסינגל "המאורות הגדולים" של קובי ברומר והשיר "New Day Will Rise" לזכר נופלי 7 באוקטובר.