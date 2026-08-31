בעיצומם של ימי הסליחות, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: ר' איצי אקרמן ואברומי וינברג משיקים דואט עוצמתי - 'י"ג מידות'. השיר, שנולד מתוך נס אישי מרעיד, מעביר בצורה מוחשית את החסד והאהבה האינסופית של בורא עולם.

הסיפור מאחורי היצירה מרגש במיוחד. את הלחן יצר המוזיקאי הצעיר והמבטיח יהונתן טולידאנו, שכתב אותו שבוע לפני הפיגוע ברמות בשנת תשפ"ה. באותו פיגוע ניצל טולידאנו בנס, והשיר שכתב רגע לפני הפך למסר עמוק על רחמי שמיים. כעת, שנה לאחר מכן, היצירה יוצאת לאור בהתרגשות רבה.

השילוב בין קולותיהם של אקרמן ווינברג מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד. שני הזמרים, הידועים בביטוי הרגשי העמוק שלהם, הצליחו ליצור הרמוניה מרגשת שמדברת אל הלב. המסר המרכזי של השיר - י"ג מידות הרחמים - נוגע בנקודה הכי עמוקה של ימי הסליחות: ההתקרבות לבורא והתפילה לחזרה בתשובה שלמה.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו הצמד המוערך אבי ריימי ויאיר בודנר, שהעניקו לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית, תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים.

את הקליפ המרהיב שמלווה את השיר ביים נתי אלבר, שיצר מסע ויזואלי מרגש המשלים את המסר הרוחני. הקליפ המושקע מציג את העומק של י"ג מידות הרחמים בצורה חזותית נוגעת ללב, ומעניק לשיר ממד נוסף של חוויה.

כפי שמסרו ויינברג, אקרמן וטולידאנו: 'תפילתנו שנזכה לחוש, להתרגש ולחזור בתשובה שלמה'. המילים הפשוטות אך עוצמתיות הללו משקפות את המהות של השיר - קריאה לכל אחד מאיתנו להתקרב לבורא בימים המיוחדים האלה. הבחירה לשחרר את הדואט דווקא בימי הסליחות אינה מקרית - זהו הזמן שבו אנו עסוקים בחשבון נפש ובתפילה לשנה טובה.

תודה מיוחדת ביקשו למסור צמד הזמרים לגבאי בית הכנסת היכל הבעש"ט - רמה ג'1 על אכסנייה של קדושה לרגעי ההוד של הצילומים.